Irene Paredes, antes de viajar a Estados Unidos: «Nos lo tomamos como si el Mundial empezara aquí»

Antes de viajar a Estados Unidos para disputar los dos primeros amistosos de preparación para el Mundial 2027, la capitana de España ha atendido a la prensa. Irene Paredes ha comparecido para atender a los medio y valorar el doble enfrentamiento ante las vigentes campeonas olímpicas. Una cita de nivel, entre los dos equipos más punteros de la actualidad. «Pocas pruebas mejores existen», ha señalado la futbolista, que considera que será «muy difícil».

«Son dos encuentros que son amistosos y lo tomamos como si el Mundial empezara aquí», ha reflejado la central del Barcelona sobre su rival: «Estos partidos son de los que se preparan por el rival y por el contexto. Somos número 1 del ranking y ellas segundas, campeonas del mundo y ellas de los Juegos. Nos va a servir de mucho. Somos muy competitivias y queremos ganar, pero será muy difícil».

La capitana de la Selección ha explicado que «hay que mirar el momento de la temporada», en lo referente a las bajas, a las que ha deseado una pronta recuperación para que, en próximas ventanas, «Sonia pueda seleccionar a las mejores». Pese a ello, confía en poder plantar cara a Estados Unidos, consciente de que les «va a exigir mucho» y que tendrán que «hacer las cosas muy muy bien para ganar».

Paredes no estuvo en la única victoria de España ante Estados Unidos, antes del Mundial 2023 y en pleno caso de Las 15. Su último enfrentamiento fue en el Mundial 2019, cuando Estados Unidos eliminó a España en octavos de final. «En aquel momento, pensar en esto hubiera sido ‘cuantos menos nos metan, mejor’. Por suerte, ha cambiado todo mucho. Nos queremos enfrentar a ellas, es uno de los partidos más vistosos y podemos jugarles de tú a tú», ha señalado.

Señala que el Mundial aún no les pone «nerviosas». «Sino llegaríamos agotadas, pero es un objetivo que tenemos en mente: estar en una lista para un Mundial. Es el objetivo final, pero el camino es largo. Es la primera concentración y a cualquiera le gustaría jugar estos partidos. Han sido referentes a nivel mundial durante muchísimos años y estamos muy ilusionadas», ha afirmado.

Han pasado de verlas desde arriba a competir de tú a tú. «No hablaría de relevo. Ahora mismo estamos de tú a tú y de ahí que queramos enfrentarnos a ellas y vivirlo desde dentro del campo sin tener que «, ha explicado. Además, apunta que su último recuerdo es de aquella eliminatoria y ha hablado de todo lo que ha cambiado desde entonces: «No lo recuerdo tan mal, porque se les podía hacer daño. Al final fueron detalles. Tengo el recuerdo de decir ‘podemos pelearles algo’. Hemos crecido como equipo, como grupo y como Federación. Vamos a ver qué pasa».

Sobre estos dos partidos ante ellas, anuncia que «las conclusiones no serán definitivas», puesto que aún queda mucho. «Vienen muy bien medirte cómo son y exigirte al máximo y ver dónde te pueden hacer daño. Está bien a muchos meses vista medirte a una potencia mundial. Hay tiempo para corregir, vaya bien o vaya a peor», ha apuntado.

Sobre las jugadoras que ya no están en su equipo, como Alexia, Mapi, Ona o Salma, ha señalado que «tenía ganas de volver a juntarme con ellas y de saber qué tal les va y saber que están bien y al nivel». Además, ha hablado de las ausencias, como Cata Coll y Claudia Pina: «Cata venía con molestias y deja la concentración y a Claudia le están mirando y ojalá se pueda quedar. Está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo mantenga durante mucho tiempo».

Sobre las categorías inferiores, donde España es campeona del mundo sub-20, también ha hablado Paredes: «Por suerte, las inferiores vienen pisando muy muy fuerte. Que vengan sabiendo que se puede ser campeonas del mundo, al máximo nivel, preparadas para rendir. Hay veces que surgen esas conversaciones, muchas lo saben, haber estado en situaciones complicadas, mirando desde abajo a Estados Unidos. La gente viene con los pies en el suelo y si hay que recordarles algo, de dónde venimos, se hace».

Paredes, por último, ha querido recordar el Mundial 2023, donde España se proclamó campeona: «Un recuerdo así no se difumina y hay que tenerlo presente. Desde entonces hemos ido creciendo, somos mejor equipo, más sólido. Queremos ir a Brasil y volver a ganar y mientras somos vigentes campeonas».