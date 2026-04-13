Irene Paredes no ve una «revancha» con Inglaterra: «Pase lo que pase, la Eurocopa no nos la devuelven»

Irene Paredes, capitana de la selección española femenina, ha sido quien ha dado la cara antes del importante encuentro que tiene España este martes ante Inglaterra, clasificatorio al Mundial de Brasil 2027, duelo que se disputará en Wembley. Confiada en que se pueda ganar por primera vez en este templo del fútbol, escenario de lujo para este encuentro, Paredes considera que jugar allí «nos exige al máximo».

«Es un campo histórico, seña de identidad de la selección inglesa. Es maravilloso que la selección juegue aquí sus partidos en casa. Es mi segunda vez, contenta de estar aquí y poder representar a la selección», ha comentado Irene Paredes en la previa de este encuentro en el que hay mucho en juego. Inglaterra y España, tras dos partidos jugados (de los seis que son), están empatadas a puntos y sólo la primera en la clasificación se mete directa en el Mundial.

Sobre este duelo, que la seleccionadora Sonia Bermúdez consideró como «un clásico», Irene Paredes ha repetido la palabra y ha dicho que sea así «es una buenísima señal» y que «no podíamos imaginarnos estar en un cartel de partidos de alto nivel».

«Será un gran partido», ha dicho la también jugadora del Barcelona. «Tendremos que estar a nuestro mejor nivel para sacar un resultado positivo de aquí. Por suerte hemos jugado bastantes partidos y nos gusta estar tranquilas, focalizadas en las cosas del juego porque el resto es envoltorio. Lo que mejor sabemos hacer es jugar, sabemos lo que tenemos que hacer», ha añadido la capitana de la selección española.

Preguntada por si hay ganas de revancha, ya que Inglaterra ganó el pasado verano a España en la final de la última Eurocopa, Irene Paredes ha considerado que «no» sería una revancha, ya que «pase lo que pase, la Euro no nos la devuelven».

Como una de las futbolistas más veteranas del equipo nacional, Paredes ha querido también dar importancia a las jugadoras jóvenes: «Vienen con más ventaja que nosotras, han jugado en estadios grandes pero todo se reduce a lo que tenemos que hacer en el campo y es de lo que solemos hablar».