Un coche vuelca en la entrada de un parking de Avenidas y causa un caos monumental en el centro de Palma

En torno a las 9:30 horas de la mañana de este lunes se ha producido un aparatoso accidente de tráfico con vuelco frente a los institutos de Palma. El siniestro ha tenido lugar concretamente en la confluencia de Vía Alemania con la avenida Portugal, en el acceso de entrada a unos aparcamientos subterráneos de la zona.

Por causas que a esta hora todavía se desconocen y que están siendo investigadas por agentes de la Policía Local de Palma, un turismo ha acabado semivolcado sobre uno de sus laterales, quedando atrapado en la propia entrada del parking y bloqueando completamente el acceso de vehículos al mismo.

El accidente ha generado importantes problemas de circulación en una de las zonas con mayor densidad de tráfico de la ciudad a primera hora de la mañana, provocando intensas retenciones y largas colas de vehículos tanto en Vía Alemania como en calles adyacentes.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente numerosas dotaciones de la Policía Local de Palma, cuyos agentes tuvieron que desplegar un amplio dispositivo de regulación del tráfico con el objetivo de tratar de normalizar la circulación lo antes posible y evitar mayores complicaciones en plena hora punta.

A falta de confirmación oficial, las primeras hipótesis apuntan a que el conductor del turismo podría haber accedido a la entrada del aparcamiento a una velocidad inapropiada. Al parecer, el vehículo habría golpeado con una de sus ruedas el bordillo de la mediana existente junto al acceso, lo que habría provocado que perdiera el control y terminara quedando parcialmente volcado sobre uno de sus laterales.

Pese a la espectacularidad del accidente, no se han registrado heridos de gravedad, según las primeras informaciones recabadas en el lugar. No obstante, los servicios de emergencia y los agentes desplazados realizaron una rápida evaluación de la situación para descartar daños personales de consideración.

La Unidad de Atestados de la Policía Local de Palma se ha hecho cargo de la investigación con el fin de esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro y determinar las posibles responsabilidades.

Finalmente, una grúa municipal procedió a la retirada del vehículo accidentado varias horas después del incidente, permitiendo así recuperar progresivamente la normalidad en el tráfico de la zona.