Sonia Bermúdez: «Esperamos ganar por primera vez en Wembley»

Sonia Bermúdez, entrenadora de la selección española femenina, ha analizado el exigente partido que tiene España este martes en Wembley, un duelo ante Inglaterra de la fase de clasificación para el Mundial que se juega el año que viene en Brasil. Es una especie de venganza, toda vez que Inglaterra ganó a España la última final de la Eurocopa, aunque las españolas derrotaron a las inglesas en la última final del Mundial.

El partido se juega en Wembley, templo del fútbol mundial, donde la selección femenina jamás ha ganado. «Van a tener el público a favor, es su campo, juegan en casa. España no ha ganado aquí y esperamos que sea mañana (por el martes, día del partido)», ha dicho Sonia Bermúdez en la rueda de prensa previa al encuentro.

La seleccionadora ha recordado que «es la primera vez que vengo» a Wembley, un estadio «espectacular»: «Mañana lo van a tener lleno, es un campo precioso, pero ojalá nos podamos llevar los tres puntos. Son campos en los que las jugadoras están más que preparadas para poder vivir este tipo de partidos».

España se mide a Inglaterra en este primer partido de la ventana internacional, tercer encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, donde la selección española defiende la corona. Los otros dos se han ganado y el segundo encuentro de esta semana será el próximo sábado en El Arcángel de Córdoba ante Ucrania.

Así, Sonia Bermúdez ha destacado que este Inglaterra – España «es de los clásicos» del fútbol femenino, un partido que «cualquier futbolista quiere jugarlo»: «Va a ser bonito de ver y se decidirá por pequeños detalles. Ojalá nos podamos llevar esos tres puntos». En la clasificación, ambas selecciones están empatadas a seis puntos y quien quede primera va de forma directa al Mundial. De ahí que este encuentro sea clave.

Preguntada por el césped de Wembley, Sonia Bermúdez ha reconocido que todavía no lo había pisado -España entrenó después de la rueda de prensa-, «pero se ve espectacular, se ve que está muy bien cuidado». «No hay excusas», ha añadido la seleccionadora, que ha dicho que jugar en Wembley «es una motivación».