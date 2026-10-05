El Clásico rompe la banca: el Barcelona factura 1,3 millones por la venta de entradas para el partido de la Liga F

El Barcelona facturó 1,3 millones de euros por la venta de entradas para el Clásico femenino ante el Real Madrid. El partido, celebrado en el Camp Nou se quedó lejos de los máximos históricos, puesto que el conjunto azulgrana consiguió en el pasado llenar el estadio antes de las obras. Con un aforo disponible de 62.500 espectadores, el club metió a un total de 40.533, firmando unas cifras históricas en cuanto a ticketing para un partido de Liga F. Una media que supera los 30 euros por entrada.

El partido era una prueba de fuego para el Barça. Era la primera vez del equipo sin estrellas del pasado como Alexia Putellas –un reclamo en sí misma– o Mapi León. Tampoco estaba Aitana en disposición de ser titular, pero sí que aparecían Pina o Patri Guijarro. Las dos sobresalieron e hicieron disfrutar a las más de 40.000 personas que se dieron cita, con un 7-0 histórico.

A la mayor diferencia de goles en un Clásico le acompañó una facturación espectacular en lo referente al ticketing. Según datos del propio club, la venta de entradas superó el 1.300.000 euros. Así lo anunció este lunes la vicepresidenta del área institucional del club, Elena Fort, durante la segunda edición de The Change Congress, un congreso celebrado en el CosmoCaixa de Barcelona que aborda el presente y el futuro del deporte femenino.

Esta recaudación supone un récord en la historia de la Liga F. «Hemos conseguido estabilizar unos 40.000 espectadores que son capaces de generar unos ingresos de 1,3 millones de euros, una cifra que se acerca mucho a la de cualquier partido que puede hacer un equipo masculino alrededor del mundo», afirmó la dirigente azulgrana.

Y eso que pocas cosas acompañaban en Barcelona el domingo. La alerta roja meteorológica había llevado al presidente del Govern catalán, Salvador Illa, a pedir que la gente se quedara en casa. El partido había sido aplazado dos horas, comenzando a las 19:00 en lugar de las 17:00 horas a las que estaba previsto de inicio.

Además, el club en los últimos meses ha aprovechado el tirón de su equipo femenino para subir el precio de las entradas. Después de varios partidos resintiéndose en taquilla, en el Clásico no llenaron, pero sí que firmaron unos números históricos. Eso sí, había desde el lunes previo al partido una promoción de 2×1 que incluía también el partido del Arsenal. Pese a ello, 40.533 espectadores se dieron cita en el Camp Nou, con una facturación de 1,3 millones de euros.