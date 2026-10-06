España se entrena con Alexia Putellas a la cabeza y Cata Coll es baja antes de viajar a Estados Unidos

La Selección se ha ejercitado a puerta abierta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de viajar a Estados Unidos. Lo ha hecho con una nueva baja, la de Cata Coll por unas molestias en el cuádriceps, que se suma a las ya conocidas de Olga, Aitana, Vicky y Mariona. En las próximas horas se puede confirmar también la ausencia de Claudia Pina, otra de las ausencias en la sesión, al estar pasando pruebas médicas por otros problemas musculares. Alexia Putellas ha liderado al grupo antes de emprender rumbo a Washington, donde se concentrarán durante esta semana.

Las jugadoras han realizado una breve sesión en la que han calentado sobre el césped, realizado unos rondos con balón y, después, buena parte del grupo se ha dedicado a firmar autógrafos y a hacerse fotos con las decenas de aficionados que estaban presenciando el entrenamiento. El resto han seguido realizando ejercicios con balón, antes de dirigirse hacia la grada.

La sesión ha contado con 22 de las 25 convocadas. La baja de última hora de Cata Coll será suplida por Eunate Astralaga, mientras que Oihane Hernández, jugadora del Orlando Pride, se incorporará directamente en Estados Unidos. Faltaba Claudia Pina, que en el momento del entrenamiento estaba pasando pruebas médicas.

El resto de futbolistas se han ejercitado a las órdenes de Sonia Bermúdez. Las dos debutantes, Ainhoa Marín y Natalia Ramos, han estado presentes en una sesión en la que también hemos podido ver a las futbolistas que regresan tras varias convocatorias de ausencia, como Ornella Vignola, Clara Pinedo y Alba Redondo. La delantera de la Juventus regresa después de casi un año sin estar presente, tras un gran arranque de temporada con su nuevo equipo y tras confirmarse la baja de Vicky López.

España se prueba contra Estados Unidos

La de este martes ha sido la única sesión que realizarán en España, puesto que viajarán Estados Unidos el martes por la tarde. La expedición emprenderá el vuelo a Washington. Allí se concentrarán durante los primeros días en el Melrose Georgetown Hotel, ejercitándose en el Episcopal High School de la capital estadounidense, ciudad en la que disputarán el primer partido.

El sábado, a las 20:00 horas peninsulares, jugarán contra los Estados Unidos en el Audi Field. Viajarán después a Filadelfia. En la madrugada del martes al miércoles a la 1:00 horas de España jugarán el segundo y último partido de este parón, en el Subaru Park.