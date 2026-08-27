Sorteo de Champions League hoy en directo: dónde verlo, horario, rivales de Real Madrid y Barcelona, calendario de partidos y última hora en vivo

La Champions League celebra su sorteo de la fase de liga para la temporada 2026-2027 este jueves. Los 36 equipos conocerán a sus ocho rivales de la primera fase, en un sorteo que se realizará mediante un software y que está condicionado a que no pueden enfrentarse equipos del mismo país ni tampoco podrán repetirse enfrentamientos que se hayan dado entre dos conjuntos en dos temporadas consecutivas en el mismo estadio. Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Betis serán los representantes españoles esta temporada y conocerán qué cuatro partidos jugarán en casa y qué cuatro a domicilio.

La dinámica es sencilla. Al no ser partidos de ida y vuelta como en la extinta fase de grupos, cada equipo se medirá a dos rivales de cada bombo, jugando un partido en casa y otro fuera. Los bombos siguen siendo cuatro, formados cada uno por nueve equipos. A las 18:00 horas comenzará en el Foro Grimaldi de Mónaco y en OKDIARIO te lo contamos todo.