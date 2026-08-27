Sorteo de Champions League hoy en directo: dónde verlo, horario, rivales de Real Madrid y Barcelona, calendario de partidos y última hora en vivo
Sigue en directo el sorteo de la Champions: Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis buscan sus ocho rivales
La Champions League celebra su sorteo de la fase de liga para la temporada 2026-2027 este jueves. Los 36 equipos conocerán a sus ocho rivales de la primera fase, en un sorteo que se realizará mediante un software y que está condicionado a que no pueden enfrentarse equipos del mismo país ni tampoco podrán repetirse enfrentamientos que se hayan dado entre dos conjuntos en dos temporadas consecutivas en el mismo estadio. Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Betis serán los representantes españoles esta temporada y conocerán qué cuatro partidos jugarán en casa y qué cuatro a domicilio.
La dinámica es sencilla. Al no ser partidos de ida y vuelta como en la extinta fase de grupos, cada equipo se medirá a dos rivales de cada bombo, jugando un partido en casa y otro fuera. Los bombos siguen siendo cuatro, formados cada uno por nueve equipos. A las 18:00 horas comenzará en el Foro Grimaldi de Mónaco y en OKDIARIO te lo contamos todo.
Estos son los equipos del bombo 1
PSG, Bayern de Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
Va a comenzar el sorteo
Después de los actos institucionales, va a comenzar la extracción de bolas. Irán saliendo primero las del bombo 1 y automáticamente el software dará a conocer los rivales de cada uno. Cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada bombo.
Le dan el Premio Presidente de la UEFA a Henry
Ceferin le reconoce los logros dentro y fuera del campo al ex futbolista. El presidente de la UEFA ha hablado sobre Henry en los siguientes términos: «Nunca dudó en alzar la voz sobre los temas importantes: se pronunció con vehemencia contra la discriminación, el racismo y la salud mental, y fue igualmente generoso con su tiempo, apoyando numerosas causas humanitarias tanto durante como después de su carrera futbolística. Su pasión y el trabajo que realizó fuera del terreno de juego demostraron que su aparente frialdad no lo era todo: en el fondo, hay un corazón cálido y profundamente compasivo».
Premio UEFA Respect para Marquinhos
La UEFA comienza con su habitual ceremonia de entrega de premios antes de que salgan las bolas. Le dan a Marquinhos un premio que reconoce su deportividad, puesto que trasciende más allá de lo deportivo. Todo por el gesto que tuvo en la final de la Champions con Magalhaes, puesto que en lugar de celebrar el título se fue a consolar a su compatriota, que habñía fallado el penalti clave.
Comienza la ceremonia del sorteo
Sube Ceferin al escenario a hablar. Después de que se haya interpretado el himno de la Champions League, comienza la ceremonia, aunque aún queda un rato para que empiecen a salir las bolas.
Tres españoles en el bombo 1
Real Madrid, Barcelona y Atlético están en el bombo 1, junto con el resto de grandes de Europa. Aparecen también entre los mejores equipos de la Champions League el PSG, el Manchester City, el Liverpool, el Inter de Milán, el Bayern de Múnich y el Arsenal.
Posibles rivales del Real Madrid
Cada equipo que participa en la Champions League se tendrá que enfrentar a dos rivales de cada bombo, jugando un partido como local y otro como visitante. Así que, en el caso del Real Madrid, tiene asegurado que jugará un par de duelos ante dos de estos equipos: PSG, Bayern Múnich, Manchester City, Arsenal, Liverpool e Inter de Milán.
En el bombo 2 hay rivales peligrosos como el Aston Villa (campeón de la Europa League), Borussia Dortmund, Roma, Manchester United o Oporto, que pueden tocar al Real Madrid de José Mourinho. El Nápoles es el rival a evitar del bombo 3 y el Como de Cesc Fábregas del cuarto.
Así son los cuatro bombos de la Champions
Bombo 1
- PSG
- Arsenal
- Bayern de Múnich
- Atlético de Madrid
- Barcelona
- Real Madrid
- Manchester City
- Liverpool
- Inter de Milán
Bombo 2
- Aston Villa
- Borussia Dortmund
- Roma
- Manchester United
- Sporting CP
- Real Betis
- Porto
- Brujas
- PSV Eindhoven
Bombo 3
- Lille
- RB Leipzig
- Nápoles
- Feyenoord
- Villarreal
- Galatasaray
- Shakhtar Donetsk
- Bodo/Glimt
- Fenerbahçe
Bombo 4
- Stuttgart
- Slavia Praga
- Lens
- Como 1907
- Sabah
- LASK Linz
- Viking
- Slovan Bratislava
- AEK Atenas
El sorteo, explicado
El sorteo de la fase liga de la Champions combina la extracción tradicional de bolas con un sistema informático. Los 36 participantes están repartidos en cuatro bombos de nueve equipos y, cuando se extrae el nombre de un club, un software determina automáticamente sus ocho rivales y dónde se disputará cada encuentro.
Cada equipo se mide a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, jugando uno en casa y otro fuera, para completar un calendario de ocho partidos: cuatro como local y cuatro como visitante. El sorteo también cuenta con diferentes restricciones: no pueden enfrentarse equipos del mismo país y cada club puede medirse como máximo a dos conjuntos de una misma federación.
Una vez completados los ocho encuentros, los 36 clubes quedan encuadrados en una única clasificación general, ya que desapareció el tradicional sistema de grupos. Los equipos que terminen entre los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los clasificados entre el noveno y el vigesimocuarto deberán disputar un play off de ida y vuelta en febrero.
Los conjuntos que finalicen entre las posiciones 25 y 36 quedarán eliminados definitivamente de las competiciones europeas, sin posibilidad de caer a la Europa League.
¡Bienvenidos!
¡Buenas tardes a todos! Vayan entrando porque en media hora viviremos el sorteo de la Champions League 2026-27 para el que cinco equipos españoles buscan rivales en la fase liga. Recordamos: cuatro bombos y 36 clubes implicados para una primera ronda en la que cada uno tendrá ocho enfrentamientos.
Temas:
- Champions League
- Directo
Sale la bola del Real Madrid
Estos son sus rivales: Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK y AEK.