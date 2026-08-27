El Real Madrid desafía otra vez a Europa: cuatro favoritos por delante y precedentes para creer

El Real Madrid nunca necesita ser favorito para ganar la Champions. De hecho, históricamente casi parece sentirse más cómodo cuando no lo es. Los blancos afrontan una nueva edición de su competición fetiche lejos del primer escalón de candidatos al título. Según las probabilidades de Betfair, el conjunto madridista tiene un 8,94% de opciones de levantar la Orejona y aparece únicamente como quinto favorito. Por delante están PSG, Barcelona, Arsenal y Bayern.

Un escenario que lejos de preocupar invita a mirar al pasado. Desde la temporada 2016-2017, el Real Madrid ha conquistado cuatro Champions y solamente en una de ellas comenzó como principal favorito. En las otras tres tuvo que desafiar los pronósticos para terminar haciendo lo de casi siempre: conquistar el continente.

Y para encontrar el mejor ejemplo tampoco hay que viajar demasiado atrás. En la temporada 2021-2022, el Real Madrid comenzó la Champions como séptimo favorito y con apenas un 6,19% de probabilidades de conquistarla. Nunca durante la última década había iniciado una edición con menos opciones. Lo que vino después ya es historia: PSG, Chelsea, Manchester City y Liverpool antes de levantar la Decimocuarta en París. Esta temporada parte con un 8,94%, casi tres puntos más que entonces.

Ser favorito no sirve de mucho

Los números demuestran, además, que este fenómeno no pertenece exclusivamente al Real Madrid. Ocho de los últimos diez campeones de Europa no comenzaron la competición como principales favoritos. Solamente el Madrid de la 2017-2018 y el Manchester City de la 2022-2023 hicieron buenos los pronósticos después de arrancar desde la primera posición.

Incluso cinco de los últimos diez campeones comenzaron fuera del top-5. Liverpool, Bayern, Chelsea, Real Madrid y PSG terminaron conquistando Europa pese a aparecer lejos de los primeros puestos en las previsiones iniciales.

Esta temporada el PSG parte como gran favorito con un 11,92%, seguido del Barcelona (11,10%), Arsenal (11%) y Bayern (10,21%). Después aparece el Real Madrid con su 8,94%. Curiosamente, Manchester City y Liverpool están todavía por detrás de los blancos.

Mourinho sabe lo que significa la Champions

Y esta vez hay otro ingrediente: José Mourinho. El portugués regresa 13 años después a una competición en la que ya cambió el rumbo europeo del Real Madrid. Cuando aterrizó por primera vez en 2010 se encontró un equipo que acumulaba seis eliminaciones consecutivas en octavos. Con Mourinho alcanzó tres semifinales consecutivas de Champions. Tres de tres.

Ahora Mou se encuentra un Madrid muy diferente. Un club acostumbrado nuevamente a ganar Europa y, sobre todo, acostumbrado a hacerlo cuando las previsiones dicen que existen otros mejores.

El Real Madrid arranca quinto. PSG, Barcelona, Arsenal y Bayern parten por delante. Sobre el papel hay cuatro equipos con más opciones. Pero si algo ha demostrado la historia reciente es que en la Champions los pronósticos sirven de muy poco cuando aparece el Real Madrid.