La democratización de la Champions: dos debutantes se inspiran en el Madrid, Muriqi huye del infierno y desembarco vikingo

Vuelve a sonar la música de las estrellas. La Champions League está de vuelta y lo hace volviendo a dejar patente que su formato más amplio está plagado de grandes gestas. Precisamente, los dos equipos que se estrenan en esta edición parecen haberse inspirado en el rey de la competición, puesto que remontaron a lo Real Madrid para meterse en la fase de liga. Dio la sorpresa el Fenerbahce, ganando a domicilio al Lyon y liderados por un Muriqi que pasa de descender a Segunda con el Mallorca a campar por los grandes estadios del continente. Además, el remo vikingo de Noruega seguirá presente, pero por partida doble.

El sorteo se celebra a las 18:00 horas peninsulares (hora menos en Canarias) y en él habrá cinco equipos españoles. Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético y Betis conocerán a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions, pero también lo harán el Sabah de Azerbaiyán y el LASK de Austria, dos de los equipos que se estrenan en la competición. Campeones de sus respectivas ligas, llegan tras remontar sus respectivas eliminatorias y ganar en la prórroga.

El Sabah perdía en el minuto 74′ ante el Hapoel Beer-Sheva israelí, que también se hubiera estrenado. Estaban obligados a ganar para pasar y consiguieron ponerse 3-2 con un gol en el descuento, arrasando en la prórroga con un 5-2 total. Pero más mérito tuvo lo del LASK, que remontó un 3-0 del Celtic de Glasgow. Se pusieron 4-1 en la vuelta, celebrada en Linz, marcando el quinto en la media hora extra.

Son dos de las hazañas que contar de esta Champions democratizada. Desde su apertura a 36 equipos, son 10 los clubes que han debutado. Esta temporada, la tercera desde que hay fase de liga, son tres los que se estrenan. A los dos mencionados con anterioridad se les suman el Como 1907 de Cesc Fábregas y Nico Paz. Antes, llegaron Girona, Brest, Slovan Bratislava –que vuelve–, Pafos, Kairat Almaty, Union Saint-Gilloise y el Bodo/Glimt, que se reafirma este curso.

Los verdaderos vikingos noruegos

El campeón noruego que atrapó a todos el pasado curso y que consiguió eliminar al Inter de Milán, que era vigente subcampeón, repite esta temporada. Lo hacen tras superar en la previa al NEC Nijmegen de los Países Bajos. Además, no estarán solos. Noruega ha irrumpido con fuerza en el panorama futbolístico, tras alcanzar los cuartos de final del Mundial, y este curso presentan a dos equipos en la máxima competición, con el Viking, que llega tras eliminar al Dinamo de Zagreb.

Siete veces había participado en esta competición, pero la mayoría de ellas cuando aún era conocida como Copa de Europa. De hecho, su última presencia fue en la primera edición bajo la denominación de Champions League, siendo eliminados en primera ronda por el Barcelona. 34 años después, vuelven.

Muriqi, del infierno al cielo

Si había algo claro cuando descendió al término de la pasada temporada el Mallorca era que no tenía equipo para ello. De hecho, su delantero fue el segundo máximo goleador de la Liga, por detrás de Mbappé. No había hueco en la categoría de plata para Vedat Muriqi, que se ha marchado al Fenerbahce y pasa de bajar a los infiernos a jugar la Champions League. Los turcos remontaron al Lyon, con gol además del kosovar, y jugarán la Champions casi dos décadas después.

Parece mentira, pero hace 18 años que no veíamos al conjunto de Estambul en el sorteo de la Champions. Jugaron la extinta fase de grupos por última vez en 2008, cuando fueron eliminados en un grupo que integraban también Oporto, Arsenal y Dinamo de Kiev. Tres veces se han quedado a las puertas desde entonces, cayendo en el playoff final. La última, el pasado curso con un Mourinho que después se fue al Benfica, verdugo en esa eliminatoria. Este curso, por fin han conseguido alejar a sus fantasmas para volver.

Vuelve el Betis

Pero las historias también hay que buscarlas en casa. Y esta Champions teñirá de verdiblanco Europa. El Real Betis Balompié regresa tras disputar la fase de grupos de la 2005-2006, quedando eliminado en un grupo con Chelsea, Liverpool y Anderlecht. Lograron siete puntos y fueron terceros, dejando para la historia la victoria por 1-0 contra el Chelsea en el Villamarín, que por aquel entonces había cambiado su nombre por el de Ruiz de Lopera.

Gracias a las invitaciones de la UEFA a las dos ligas con mejor desempeño en Europa, los de Pellegrini pueden disfrutar este año de las grandes noches europeas. Parten desde el bombo 2 y, al no poder enfrentarse con rivales de su propio país, se aseguran jugar contra dos de estos grandes: PSG, Bayern, Liverpool, Inter, City o Arsenal. También pueden caer algunos rivales envenenados como Dortmund, Manchester United o Nápoles.