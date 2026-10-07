Audiencias ayer, 6 de octubre: España arrasa mientras ‘El Hormiguero’ y ‘Horizonte’ aguantan bien

La selección volvió a llevarse la noche por goleada, como ya ocurrió el pasado martes, con el encuentro entre Croacia y España, que terminó 1-2 y se emitió en La 1, marcó un 39,3% de cuota y 5.313.000 espectadores entre las 20:45 y las 22:36, con un pico de 6.783.930 espectadores y un 47,1% en el minuto de oro, a las 22:32. Con este resultado, España cierra la ventana de partidos con cuatro victorias en cuatro encuentros, todos por encima del 39% y de los 4,3 millones. El de ayer superó en espectadores al del martes 29 de septiembre (40,2% y 5.165.000), aunque con una cuota algo menor.

Con ese rival delante, lo difícil era conservar público. Y hubo dos programas que lo hicieron mejor que el resto, dejando claro que tienen una audiencia fiel a la que le cuesta más cambiar de canal. El Hormiguero se quedó en un 11,1% y 1.461.000 espectadores, y Horizonte firmó un 9,4% y 1.272.000. Son cifras inferiores a las de una noche sin selección, pero la caída es mucho menor de lo que cabía esperar con más de cinco millones de personas pendientes de otro canal.

El Hormiguero: 11,1% y 1.461.000 espectadores. Frente al lunes 5 (13,4% y 1.627.000) pierde 2,3 puntos y 166.000 espectadores, algo más de una décima parte de su público.

11,1% y 1.461.000 espectadores. Frente al lunes 5 (13,4% y 1.627.000) pierde 2,3 puntos y 166.000 espectadores, algo más de una décima parte de su público. Horizonte: 9,4% y 1.272.000 espectadores. Frente al lunes (13,1% y 1.609.000) cede 3,7 puntos y 337.000 espectadores, alrededor de una quinta parte.

La comparación con el anterior partido de la selección, el martes 29 de septiembre, les sale todavía mejor. Aquella noche El Hormiguero marcó un 10,6% y 1.320.000 espectadores, y Horizonte un 8,2% y 1.057.000. Ayer, con un partido igual de potente, el programa de Antena 3 sube 0,5 puntos y el de Cuatro, 1,2. Son los dos espacios que mejor han sostenido su público frente a la selección en este tramo de octubre.

‘La Revuelta’ y ‘Al cielo con ella’, con datos inflados por el partido

Los números más llamativos de la noche son los de La 1, pero hay que leerlos con cuidado. La Revuelta, con Judeline como invitada, anotó un 15,8% y 1.818.000 espectadores: su mejor cuota de la temporada y su entrega más vista desde el 10 de noviembre de 2025. Una noche normal del programa se parece más a la del lunes, cuando se quedó en un 11,6% y 1.419.000. La diferencia, 4,2 puntos y casi 400.000 espectadores, se debe al dopaje del fútbol, del que Broncano y los suyos reciben una enorme audiencia que decidió no cambiar de canal en los últimos minutos de la noche antes de irse a dormir.

Lo mismo ocurre con Al cielo con ella, que registró un 10,5% y 731.000 espectadores entre las 23:27 y las 0:51. Es 2,3 puntos más que el 8,2% que logró en el estreno de su nueva temporada, su segunda mejor cuota en La 1 y la tercera entrega más vista, pero acabó cuarto en su franja, a 1,6 puntos del líder.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer:

Supervivientes (Telecinco): 12,1% y 838.000 espectadores

12,1% y 838.000 espectadores Código 10 (Cuatro): 11,3% y 786.000 espectadores

11,3% y 786.000 espectadores En tierra lejana (Antena 3): 11,2% y 779.000 espectadores

11,2% y 779.000 espectadores Al cielo con ella (La 1): 10,5% y 731.000 espectadores

10,5% y 731.000 espectadores El Taquillazo (laSexta): 5,3% y 365.000 espectadores

Por cadenas, La 1 cerró el día con un 18,8% -gracias al fútbol-, seguida de Antena 3 (12,8%), Telecinco (8,9%), Cuatro (7,7%) y laSexta (5,4%). En lo que va de mes, La 1 lidera con un 14,7% frente al 12,3% de Antena 3, aunque el mes acaba de comenzar y no hay nada escrito. La pública seguirá teniendo eventos especiales como los del día 12 de octubre, mientras que Antena 3 tiene la fortaleza de su programación diaria.