La frase de Susana Díaz que vincula al PSOE y al Betis: «Lo votaré siempre»

El próximo 29 de noviembre se celebrarán las elecciones generales en España y Susana Díaz, ex rival de Pedro Sánchez en el PSOE, se ha pronunciado sobre la devoción que siente por su partido político y la ha comparado con el Real Betis. La ex presidenta de la Junta de Andalucía es una seguidora bética confesa y nunca ha ocultado su amor por el verde y blanco de la camiseta del equipo de su tierra.

Pedro Sánchez se ha jugado la última bala de la crisis de la vivienda en busca de la remontada electoral y por ello ha convocado elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre. Desde el aparato socialista ya han comenzado a politizar cada comentario con el objetivo de arañar algunos votos camino de una victoria que se antoja complicada, y la última en pronunciarse sobre ello ha sido Susana Díaz, que incluso ha metido al Real Betis en la conversación.

«No concuerdo con él en muchas cosas, pero es el mejor candidato para el PSOE», comenzó diciendo Susana Díaz en una intervención reciente sobre un Pedro Sánchez que, según ha adelantado OKDIARIO, celebrará su primer acto de campaña en la localidad sevillana de Dos Hermanas, donde ya organizó actos en las primarias de 2017 y antes de las generales de 2023.

Susana Díaz y su devoción por el Real Betis

A pesar de que Pedro Sánchez no sea de su agrado, Susana Díaz en una intervención en Cuatro comparó su amor con el PSOE por lo que siente por el Real Betis, el equipo del que siempre se ha declarado fan. «Yo voy a votar al PSOE porque soy del PSOE. De hecho, lo haré al margen de quien encabece la candidatura. Esto es como que soy del Betis y, aunque no me guste una decisión que tome Pellegrini, quiero que gane el Betis», afirmó Susana Díaz, que dejó claro que: «Yo quiero que gane al margen de quien en cada momento esté al frente de la organización».

«Cuando no estoy de acuerdo, presento proyectos alternativos. A veces se gana, a veces no, pero yo votaré al PSOE con independencia de quién esté al frente», afirmó Susana Díaz antes de unas elecciones en las que su PSOE lo tiene complicado después de los últimos casos de corrupción que han salpicado al partido y todas las maniobras llevadas a cabo por Sánchez durante los últimos años.