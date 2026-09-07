Lille – Real Betis: cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo gratis el partido de la Champions League

El Real Betis debuta en esta edición de la Champions League midiéndose al Lille en el Stade Pierre Mauroy en esta primera jornada del torneo. El conjunto que dirige Manuel Pellegrini tiene delante una oportunidad bastante buena para sumar tres puntos y empezar a sentar las bases del objetivo que es meterse en la fase eliminatoria de la máxima competición continental. No será nada fácil, pero no es una misión imposible para los verdiblancos. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este choque.

Lille – Real Betis de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Real Betis viaja a Francia para enfrentarse al Lille en el partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League que se disputará en el Stade Pierre Mauroy. Los verdiblancos llegan con la moral por las nubes tras haber ganado al Real Madrid por 1-0 el pasado viernes y ahora esperan debutar en esta edición de la máxima competición continental con un triunfo a domicilio. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha programado este choque para el martes 8 de septiembre. La UEFA fijó este choque en el horario habitual del torneo, que es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Lille – Real Betis de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en suelo español todos los partidos que se jueguen en las diferentes competiciones europeas es Movistar+. El Lille – Real Betis que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, que es de pago, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Eso sí, los clientes de este operador pueden descargarse su aplicación en un teléfono móvil, en tablets o en smarts TVs y así ver lo que suceda en el Stade Pierre Mauroy en vivo online y en streaming.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este encuentro y también todo lo que pase en la primera jornada de la máxima competición continental. Cuando termine el Lille – Real Betis de la fase de liga de la Champions League publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las mejores noticias que nos lleguen desde el Stade Pierre Mauroy.

Dónde escuchar por radio en directo el Lille – Real Betis

Por otro lado, todos los aficionados del cuadro de Heliópolis y los amantes de las competiciones europeas en general que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Stade Pierre Mauroy para narrar el minuto a minuto del Lille – Real Betis.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Lille – Real Betis?

El Stade Pierre Mauroy, situado en la ciudad de Villeneuve-d’Ascq, será el campo donde se disputará el Lille – Real Betis correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Este recinto deportivo se inauguró en 2012, por lo que estamos hablando de un estadio de construcción reciente. Tiene aforo para algo más de 50.00 espectadores, así que se espera una gran entrada para este primer choque de esta edición de la máxima competición continental.

La UEFA ha descogido al árbitro búlgaro Georgi Kabakov para que dirija el partidazo que protagonizarán el Lille y el Real Betis en la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El belga Bram Van Driessche será el responsable del VAR, así que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará ubicado en la banda del Stade Pierre Mauroy para que analice la acción dudosa.