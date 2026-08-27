Cuándo empieza la Champions League 2026-27: todo el calendario y qué día se juega la final

La espera por la nueva edición de la Champions League llega a su fin. La temporada 2026-27 ya tiene fechas marcadas en el calendario y los grandes equipos europeos volverán a luchar por el trofeo más prestigioso del fútbol continental. Te contamos cuándo empieza la Champions League 2026-27, todas las fechas clave de la competición y qué día se disputará la gran final.

Fechas de la Champions League 2026-27

La fase de liga arrancará del 8 al 10 de septiembre de 2026. Las rondas previas comenzaron el 7 de julio y el sorteo tendrá lugar hoy 27 de agosto de 2026 a las 18:00 horas.

Fechas clave de la fase de grupos

Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026

8-10 de septiembre de 2026 Jornada 2: 13-14 de octubre de 2026

13-14 de octubre de 2026 Jornada 3: 20-21 de octubre de 2026

20-21 de octubre de 2026 Jornada 4: 3-4 de noviembre de 2026

3-4 de noviembre de 2026 Jornada 5: 24-25 de noviembre de 2026

24-25 de noviembre de 2026 Jornada 6: 8-9 de diciembre de 2026

8-9 de diciembre de 2026 Jornada 7: 19-20 de enero de 2027

19-20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027

Fase eliminatoria

Play-offs

Ida: 16 y 17 de febrero de 2027

Vuelta: 23 y 24 de febrero de 2027

Octavos de final

Ida: 9 y 10 de marzo de 2027

Vuelta: 16 y 17 de marzo de 2027

Cuartos de final

Ida: 6 y 7 de abril de 2027

Vuelta: 13 y 14 de abril de 2027

Semifinales

Ida: 27 y 28 de abril de 2027

Vuelta: 4 y 5 de mayo de 2027

Cuándo es la final de la Champions League

La final de la Champions League se celebrará el próximo 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid. Eso sí, se desconoce todavía la hora exacta en la que se disputará el partido y la UEFA ha advertido que «las fechas están sujetas a cambios».

Esta última edición se disputó a las 18:00 horas para «mejorar la experiencia global del día del partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas», según explicó la UEFA. Se trata de la segunda vez que la final de la Champions se dispute en el estadio del Atlético de Madrid, ya que en 2019 el Liverpool venció 2-0 al Tottenham.