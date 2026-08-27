Cuándo empieza la Champions League 2026-27: todo el calendario y qué día se juega la final
Las rondas previas comenzaron el 7 de julio y el sorteo tendrá lugar hoy 27 de agosto de 2026 a las 18:00 horas
Fechas de la Champions League 2026-27
La fase de liga arrancará del 8 al 10 de septiembre de 2026. Las rondas previas comenzaron el 7 de julio y el sorteo tendrá lugar hoy 27 de agosto de 2026 a las 18:00 horas.
Fechas clave de la fase de grupos
- Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 13-14 de octubre de 2026
- Jornada 3: 20-21 de octubre de 2026
- Jornada 4: 3-4 de noviembre de 2026
- Jornada 5: 24-25 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 8-9 de diciembre de 2026
- Jornada 7: 19-20 de enero de 2027
- Jornada 8: 27 de enero de 2027
Fase eliminatoria
Play-offs
- Ida: 16 y 17 de febrero de 2027
- Vuelta: 23 y 24 de febrero de 2027
Octavos de final
- Ida: 9 y 10 de marzo de 2027
- Vuelta: 16 y 17 de marzo de 2027
Cuartos de final
- Ida: 6 y 7 de abril de 2027
- Vuelta: 13 y 14 de abril de 2027
Semifinales
- Ida: 27 y 28 de abril de 2027
- Vuelta: 4 y 5 de mayo de 2027
Cuándo es la final de la Champions League
La final de la Champions League se celebrará el próximo 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid. Eso sí, se desconoce todavía la hora exacta en la que se disputará el partido y la UEFA ha advertido que «las fechas están sujetas a cambios».
Esta última edición se disputó a las 18:00 horas para «mejorar la experiencia global del día del partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas», según explicó la UEFA. Se trata de la segunda vez que la final de la Champions se dispute en el estadio del Atlético de Madrid, ya que en 2019 el Liverpool venció 2-0 al Tottenham.
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