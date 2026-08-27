El Real Madrid inicia el camino hacia el Metropolitano: los cocos, los viajes trampa y un Anfield prohibido

El Real Madrid conocerá este jueves el camino que deberá recorrer para intentar volver a conquistar Europa. El sorteo de la fase liga de la Champions marcará los ocho primeros obstáculos de un equipo que vuelve a iniciar el torneo con la obligación de siempre: llegar hasta el final. Y esta temporada el destino tiene un aliciente especial. La final se disputará en el Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid.

El conjunto blanco estará en el bombo 1, aunque pertenecer al grupo de los grandes ya no garantiza un camino amable. El nuevo formato, que vive su tercera temporada, de la Champions obliga a cada equipo a disputar ocho encuentros contra ocho rivales diferentes, cuatro en el Santiago Bernabéu y cuatro lejos de Madrid. Al Real Madrid le corresponderán dos adversarios de cada uno de los cuatro bombos, incluido el primero.

Es decir, los blancos saben de antemano que tendrán dos noches de máxima exigencia contra algunos de los gigantes del continente. Manchester City, PSG, Bayern de Múnich, Liverpool, Arsenal o Inter de Milán aparecen entre las grandes amenazas de un sorteo que puede dibujar un camino muy diferente dependiendo, además, de dónde toque enfrentarse a cada rival.

El procedimiento volverá a combinar las tradicionales bolas con la tecnología. Una vez extraído manualmente el nombre de cada club, será un programa informático el encargado de determinar automáticamente sus ocho adversarios y cuáles deberá recibir en casa y visitar.

Los cocos y las trampas que esperan al Madrid

El bombo 1 concentra las grandes amenazas, pero los problemas no terminan ahí. Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Porto, Manchester United o PSV aparecen entre los equipos capaces de complicar cualquier noche europea desde el segundo escalón.

Y los bombos 3 y 4 esconden esas trampas que pueden terminar condicionando la clasificación. Nápoles, Feyenoord, RB Leipzig, Galatasaray o Stuttgart son algunos de los posibles adversarios, además de equipos menos habituales en la máxima competición continental.

El Real Madrid no podrá enfrentarse durante esta primera fase a ningún equipo español. Por lo tanto, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis quedan fuera de la ecuación. Además, el sorteo impide enfrentarse a más de dos clubes de una misma federación extranjera.

El sorteo también presenta una particularidad importante con uno de los grandes rivales del bombo 1. El Real Madrid no podrá visitar al Liverpool en Anfield por tercera temporada consecutiva, debido a la normativa de la UEFA que impide repetir exactamente el mismo enfrentamiento como visitante durante tres ediciones seguidas. Los blancos sí podrían volver a cruzarse con el conjunto inglés en la fase liga, pero, en caso de producirse ese emparejamiento, el duelo tendría que disputarse en el Santiago Bernabéu.

Los viajes también serán una cuestión a vigilar. Estambul siempre representa una de las visitas más calientes del continente, al igual que Atenas con el AEK y tanto el Bodo/Glimt como el Viking ofrecen una combinación poco apetecible de frío, césped artificial y un largo desplazamiento hasta Noruega. El Sabah de Bakú supondría otro viaje especialmente incómodo: más de 4.000 kilómetros separan Madrid de la capital de Azerbaiyán.

También aparece una circunstancia peculiar con el Shakhtar Donetsk. El conjunto ucraniano disputará sus encuentros europeos como local en Stamford Bridge, por lo que un hipotético desplazamiento para enfrentarse al Shakhtar llevaría al Madrid hasta Londres.

El Metropolitano espera

Pero todos los caminos conducirán esta temporada hacia Madrid. Y no precisamente hacia el Bernabéu. El Metropolitano será el escenario de la final de la Champions, convirtiendo la casa del Atlético en el lugar donde se levantará la Orejona.

Un escenario que inevitablemente añade morbo al objetivo madridista. El Real Madrid comenzará este jueves a conocer el camino que tendría que recorrer para pelear por otra Champions y tener la posibilidad de levantarla en territorio del eterno rival de la capital.

Antes habrá ocho partidos, una clasificación cada vez más exigente y unas eliminatorias en las que cualquier error se paga. El primer paso llega con el sorteo. Manchester, Múnich, París, Milán, Estambul, Bakú o cualquier otro rincón de Europa pueden aparecer en el mapa. El destino final, sin embargo, ya está marcado: el Metropolitano.