Una grupo de magrebíes destroza el coche de un diputado de Vox por grabar con OKDIARIO su gueto en El Vendrell

Un grupo de magrebíes ha destrozado a pedradas el coche del diputado de Vox Javier Ramírez por grabar con OKDIARIO su gueto en El Vendrell (Tarragona). «Me han reconocido y se han vuelto locos», explica el político. Ramírez no es la primera vez que visita este conflictivo municipio de Tarragona para denunciar los problemas de seguridad que, según señala, sufren algunos barrios. «Me tienen fichado», señala.

El equipo de OKDIARIO estaba grabando una de las calles afectadas por los problemas de convivencia y seguridad cuando un grupo de seis jóvenes extranjeros ha reaccionado ante la cámara de manera violenta al percatarse de que estaban siendo grabados. Cuando han reconocido al diputado de Vox, el grupo ha rodeado el coche que conducía el propio Ramírez y ha tratado de amedrentar a la periodista para que entregara el dispositivo de grabación.

Ante la negativa de ambos a acceder a las amenazas, los jóvenes han intentado acceder al vehículo. Ramírez ha logrado zafarse del grupo, que le impedía avanzar al bloquearle el paso. «Esto es el día a día de los vecinos», señala el diputado de Vox a OKDIARIO.

El episodio se produce en un municipio que en los últimos años ha registrado distintos focos de conflictividad vinculados a ocupaciones, peleas y problemas de convivencia. Las ocupaciones se han convertido además en uno de los focos de actuación de la Policía Local. El Vendrell cerró 2025 con 1.539 denuncias por infracciones relacionadas con el incivismo y la convivencia, frente a las 541 del año anterior.

Fuentes policiales consultadas por OKDIARIO señalan que determinados puntos del municipio concentran episodios de especial conflictividad y que algunos de los individuos implicados en incidentes son conocidos por los agentes. En este contexto se produce el ataque al vehículo de Ramírez mientras el equipo de OKDIARIO documentaba sobre el terreno la situación de la zona en las calles de Carretera del Valls y dels Molins.

El diputado de Vox sostiene que su presencia en el municipio y sus anteriores denuncias sobre inseguridad han hecho que algunos de los jóvenes le reconozcan. «Me tienen fichado», afirma.