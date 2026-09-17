Así busca Vox crecer en los feudos del PSOE en Cataluña donde los inmigrantes ya son más del 20% de la población

Vox busca romper el techo electoral en los feudos del PSOE en Cataluña, donde los inmigrantes ya son más del 20% de la población. El líder de la formación, Santiago Abascal, volverá este jueves a Cataluña después de dos años, y lo hará con el objetivo de poner cerco al PSOE de cara a las próximas elecciones generales.

Bambú quiere aprovechar el desgaste de la izquierda por la inmigración e inseguridad en plena crisis de Ceuta para comerle terreno al PSOE. Según ha podido saber OKDIARIO, la minigira de Abascal por Cataluña será el arranque de un rally por España durante este curso político. «Nosotros estamos siempre en campaña», señalan fuentes de la formación a OKDIARIO.

Con Barcelona como escaparate nacional, Tarragona y Lleida como dos grandes capitales gobernadas por el PSC y municipios de Gerona, como Salt, Vic o Figueras, como posibles laboratorios electorales, Vox pretende convertir «el polvorín multicultural» en su principal argumento para crecer en la Cataluña socialista ante el avance de Aliança Catalana.

Vox frente a la islamización de Cataluña

Según el último barómetro catalán del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de julio, Vox sería tercera fuerza de Cataluña en unas elecciones generales, multiplicando por tres su representación: de 2 diputados nacionales, obtendría entre 6 y 7 escaños. Además, en las elecciones autonómicas, el CEO da a Vox empate técnico con el PP (12-13 escaños). Lo que hace de Cataluña una región clave española para consolidar su crecimiento en España.

Abascal recorrerá el jueves Lérida, y el viernes Tarragona y Lérida, tres de las principales ciudades catalanas gobernadas por el PSC en minoría, apoyados en Junts como socio prioritario. Lo hará acompañado de uno de sus hombres de confianza, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y líder en Cataluña.

Garriga es conocido por señalar la expansión del islam –lo que le valió para recibir incluso amenazas públicas de muerte–, y tanto él como su equipo sufren en las carnes ataques tanto de la extrema izquierda como de colectivos inmigrantes, en una escalada de violencia reflejo del aumento de la criminalidad en Cataluña.

Ahora bien, la apuesta de Vox no se limita a las tres capitales. Cataluña cuenta con municipios donde la población extranjera roza o incluso supera el 30%: Lloret de Mar alcanza el 38,48%; Salt, el 37,07%; Vic, el 30,20%; Hospitalet de Llobregat, 27,3%.

En conjunto, Cataluña tenía a comienzos de 2025 más de dos millones de personas nacidas en el extranjero, de las cuales 628.310 ya contaban con nacionalidad española.

Los municipios que visitará Abascal se caracterizan por una fuerte presencia musulmana. En plena polémica por la situación de Ceuta, Abascal resumió su posición con una frase: «Lo que sucede en Ceuta es el futuro de lo que sucederá en muchos barrios, pueblos y ciudades españolas si no nos levantamos para remediarlo».

Lérida: 23,26% de inmigración y alerta por conflictividad

Lérida es uno de los ejemplos más claros. El alcalde, Fèlix Larrosa (PSC), recuperó la Alcaldía en junio de 2023, pero los socialistas sólo obtuvieron nueve de los 27 concejales. Vox es la quinta fuerza del Ayuntamiento, con dos concejales. Su evolución electoral ha sido notable: en 2019 obtuvo apenas el 1,59% de los votos y se quedó sin representación, mientras que en 2023 consiguió 3.575 votos, el 7,56%, y dos ediles.

El crecimiento de Vox coincide con una profunda transformación demográfica. Según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), Lérida tenía a 1 de enero de 2025 un total de 147.369 habitantes, de los que 34.274 eran extranjeros: el 23,26%. En sólo cuatro años, la cifra pasó de 26.979 extranjeros en 2021 a 34.274 en 2025, un incremento aproximado del 27%.

La población extranjera de origen africano tiene además un peso destacado. Entre las principales nacionalidades aparecen 7.062 marroquíes, 2.016 senegaleses, 1.888 argelinos y 884 malienses. La ciudad es la capital de una extensa zona agrícola y agroalimentaria, con una demanda de trabajadores vinculada a las campañas agrícolas, además de actividad logística, construcción y servicios.

A la cuestión migratoria se ha unido durante 2026 la preocupación por la seguridad. Los incidentes registrados durante el verano por parte de clanes pakistaníes han obligado al alcalde socialista a mantener un dispositivo policial especial para detectar armas blancas.

El crecimiento exponencial de la inmigración en Tarragona

Tarragona ofrece un escenario todavía más favorable para Vox. Rubén Viñuales (PSC) gobierna también sin mayoría absoluta y ha recurrido a acuerdos con Junts para sacar adelante asuntos relevantes. Vox obtuvo en las municipales de 2023 tres concejales, 5.035 votos y el 10,57%, convirtiéndose en la cuarta fuerza de la ciudad.

También aquí el peso de la población extranjera alcanza el 21,67%. Tarragona tenía en 2025 143.260 habitantes y 31.044 extranjeros, el 21,67% del total. Desde 2021, la población extranjera aumentó en 5.502 personas, aproximadamente un 21,5%.

Barcelona: Vox hará frente a Aliança Catalana

Barcelona representa el gran reto para Abascal. Jaume Collboni (PSC) gobierna con sólo diez de los 41 concejales. Fue investido con los votos del PSC, Barcelona en Comú y PP, pero su Ejecutivo se encuentra en minoría. La formación obtuvo en 2023 37.937 votos, el 5,70%, y dos concejales.

La capital catalana tenía, en 2025, 437.663 residentes extranjeros, el 25,55% de sus 1,71 millones de habitantes. Es decir, uno de cada cuatro vecinos tiene nacionalidad extranjera. Desde 2021, Barcelona ha incorporado 100.026 extranjeros más.

El elevado peso de la inmigración en la provincia hace que Vox apueste por el cinturón rojo, como Hospitalet de Llobregat, donde la población extranjera supera el 27% de los vecinos.