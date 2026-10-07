Previsión AEMET: Andalucía con chubascos y cielos nubosos, clima variable a medida que avance el día

Hoy, 7 de octubre de 2026, en el conjunto de Andalucía se prevén intervalos de cielos nubosos, acompañados de chubascos localmente fuertes y tormentosos en el tercio oriental durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se aclare, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior. Las temperaturas descenderán, aunque en el litoral mediterráneo algunas máximas se mantendrán sin cambios o incluso ascenderán. Los vientos serán flojos, con intervalos moderados de poniente en las costas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 7 de octubre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento esta jornada en Sevilla, con una suave brisa que acaricia la ciudad. A primera hora de la mañana, se puede disfrutar de temperaturas frescas, rondando los 17 grados, mientras la posibilidad de un chaparrón matutino es casi nula. A medida que el sol asciende, sus rayos cálidos comenzarán a elevar la sensación térmica hasta los 29 grados, ideal para un paseo por las calles.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará un máximo de 28 grados en un ambiente algo cargado, con humedades que pueden hacer sentir el calor de manera más intensa. Las nubes asomarán de forma tímida, pero no se prevén lluvias significativas. Con el ocaso del día alrededor de las 19:58, Sevilla despedirá el sol tras un sábado donde el viento, aunque presente, será de carácter suave, permitiendo que los sevillanos disfruten de su tiempo al aire libre sin problemas.

CÃ³rdoba: cielo gris y riesgo de lluvias

La jornada en Córdoba comienza envuelta en una atmósfera de inestabilidad, con un cielo que se asoma gris por las primeras horas y el viento soplando con fuerza, anticipando una tarde agitada. En la madrugada, el termómetro se sitúa en 17 grados, mientras la mañana traerá una escalofriante 15 de sensación térmica y desde el amanecer, cielos cubiertos aportarán una sensación de inminente precipitación.

Con una probabilidad de lluvias del 90% por la mañana, se prevé que las primeras gotas empiecen a caer con intensidad, contrastando con una tarde que se presentará más tranquila, aunque todavía con un leve riesgo de lluvia. La temperatura máxima alcanzará los 26 grados, pero con una humedad que puede subir hasta el 100%, resultará un día caluroso y pesado. No olvides llevar un paraguas si planeas salir, ya que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 km/h.

En Huelva, cielos despejados y ambiente fresco

El tiempo se presentará estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 27 grados. Las nubes harán su aparición de manera ligera, aunque no se esperan lluvias significativas. Un viento suave, de dirección noreste, permitirá disfrutar de una jornada moderadamente fresca y amena.

Este es un día perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o simplemente relajarse en una terraza, disfrutando del ambiente tranquilo que se respira. Aprovecha la oportunidad para hacer actividades al aire libre y disfrutar de la buena compañía.

Ambiente agradable con brisa suave en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con una suave brisa y un cielo que se presenta parcialmente nublado. Con temperaturas alrededor de 21 grados y una sensación térmica similar, la mañana promete ser agradable, sin probabilidad de lluvia. A medida que avanza el día, se alcanzará una temperatura máxima de 24 grados, haciendo de esta jornada una experiencia cálida y placentera, con un viento predominante del este que soplará a 15 km/h.

Hacia la tarde, el cielo seguirá mostrando nubes pero sin posibilidades de tormentas, lo que permitirá disfrutar de buena parte de la luz solar hasta la puesta, que ocurrirá a las 19:59. Con un nivel de humedad que variará entre el 60% y el 90%, el ambiente se sentirá un poco pesado, especialmente en las horas más cálidas.

JaÃ©n: cielos nublados con posibilidad de chubascos

La mañana en Jaén se presenta con un cielo mayormente nublado, donde la probabilidad de lluvia es alta, creando un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados, con una sensación térmica que alcanzará los 23 grados en su punto más alto.

A medida que avancemos hacia la tarde, se esperan algunas mejoras, con la probabilidad de lluvia disminuyendo, aunque es recomendable estar preparado para chubascos. La temperatura será más agradable, rondando los 20 grados, lo que sugiere que es un buen día para llevar una chaqueta ligera y disfrutar de un paseo si el sol se asoma entre las nubes.

Cielo nublado y calor progresivo en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo parcialmente nublado que se mantendrá durante buena parte de la mañana. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura mínima de 17 grados dé paso a un cálido ambiente que alcanzará los 28 grados por la tarde. La brisa del noreste, con una velocidad media de 15 km/h, aportará frescura en ciertos momentos, aunque la sensación térmica podría llegar también a los 28 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de lluvia permanece baja, con un 10% antes del mediodía y cero en la tarde-noche, lo que sugiere un día mayormente seco. Sin embargo, se recomienda disfrutar de la jornada al aire libre, teniendo en cuenta que la humedad relativa podría alcanzar el 95% por la mañana, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado ante el calor que se presagia para la tarde.

Granada: ambiente fresco con posibilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con un cielo parcialmente nublado y una temperatura que ronda los 14 grados, lo que genera un ambiente fresco y agradable. A medida que avanzamos hacia el mediodía, la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 24 grados en momentos de sol.

Durante la tarde, las nubes podrán dar paso a mejores momentos, pero las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 19 grados. Para la noche, se recomienda una chaqueta ligera, ya que la brisa puede hacer que la sensación térmica descienda a 15 grados. Aprovechemos el día, pero no olvidemos el paraguas, por si acaso.

AlmerÃ­a: cielo nublado y posibles chubascos

Las primeras horas traen consigo un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 20 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de chubascos intermitentes aumenta, con el viento del suroeste soplando a 25 km/h, lo que aportará un toque fresco a la jornada. Por la tarde, el sol asomará más intensamente, subiendo el termómetro hasta los 27 grados y dejando un ambiente más seco.

Sin embargo, al caer la noche, el cielo se despejará y no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de la tarde en calma. Se recomienda salir a aprovechar el final del día antes de la puesta del sol a las 19:44, ya que la sensación térmica será agradable y los vientos disminuirán, dando paso a una velada tranquila en Almería.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET