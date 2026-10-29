Los resultados de Fluidra arrojan una lectura mixta. Mientras que sus beneficios netos ajustados se han incrementado un 6,2% en tasa constante hasta los 221 millones de euros, la empresa de piscinas ha pinchado en los resultados atribuidos a la sociedad dominante. Durante los nueve primeros meses, las ganancias directas han descendido un 3,4% hasta los 154 millones de euros.

Las ventas han evolucionado un 4,3% hasta los 1.780 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación ajustado (ebitda ajustado) ha avanzado un 5,9% y registra la cifra de 428 millones de euros frente a los 411 millones del mismo período de 2025.

La empresa ha destacado que se trata de unos resultados «sólidos», obtenidos en un entorno macroeconómico que ha definido como «débil y volátil», pese a que ha logrado ganancias de cuota de mercado. El flujo de caja libre se ha duplicado hasta los 12 millones de euros.

La deuda financiera neta se ha incrementado hasta los 914 millones de euros frente a los 870 millones de euros del mismo período del año anterior. La ratio de deuda neta con respecto al ebitda se ha mantenido en 2,1 veces.

Fluidra ha indicado que estima cumplir sus previsiones para el conjunto del año y las ha estrechado, por lo que espera un crecimiento de ventas a tipo constante de entre el 3,5% y el 5,5%.