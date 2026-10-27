Rafa Jódar – Vacherot: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV gratis y en vivo online el partido del ATP 500 de Basilea 2026

Rafa Jódar sigue buscando cerrar el año con un nuevo título en su palmarés y continúa vivo luchando en el ATP 500 de Basilea 2026, donde ya está en los octavos de final. Por delante tendrá a Valentin Vacherot y, sin duda, será un encuentro apasionante. En los cuartos de final se vería las caras contra Holger Rune o Hubert Hurkacz. Te contamos cuándo es, el horario y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en este duelo.

Cuándo es el Rafa Jódar – Vacherot: horario del partido del ATP 500 de Basilea 2026

Rafa Jódar se metió en los octavos de final del ATP 500 de Basilea 2026 tras superar en primera ronda al chileno Alejandro Tabilo por la vía rápida con un 6-4 y 6-2. Ahora se cruza en su camino el monegasco Valetin Vacherot, por lo que el madrileño tiene por delante un partido bastante interesante y complicado para pelear por un billete hacia los cuartos de este torneo que se disputa bajo techo.

Sin duda, el año 2026 quedará en el recuerdo de Rafa Jódar, ya que se ha colado entre los mejores tenistas del planeta. El madrileño ha conseguido ganar el ATP 250 de Marruecos y también la Laver Cup representando a Europa. Eso sí, ha perdido dos finales: en Washington y en el Masters 1000 de Shanghái.

La organización del torneo que se está disputando en Suiza ha programado el Rafa Jódar – Vacherot de los octavos de final del ATP 500 de Basilea 2026 para este jueves 29 de octubre. Todavía no se ha desvelado el orden de juego, por lo que estamos a la espera de conocer el horario en el que jugará el madrileño. Hay que destacar que será un duelo inédito, ya que nunca se han visto las caras en el circuito.

Dónde ver el Rafa Jódar – Vacherot en el ATP 500 de Basilea 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los encuentros que se disputen a lo largo del torneo suizo. El Rafa Jódar – Vacherot de octavos de final del ATP 50 de Basilea 2026 se va a poder ver en directo por televisión mediante esta plataforma que es de pago, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Sus clientes pueden ver en streaming y en vivo online este choque por la aplicación, ya sea en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV. La app Tennis TV, que es de pago, también ofrecerá esta competición bajo suscripción.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en el ATP 500 de Basilea 2026, donde vamos a prestar especial atención a los tenistas españoles que participan. Vamos a publicar la crónica del Rafa Jódar – Vacherot de octavos de final cuando concluya el choque y también compartiremos las reacciones importantes que nos lleguen desde Suiza.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Vacherot del ATP 500 de Basilea 2026

Para terminar tenemos que destacar que aquellos seguidores del tenista madrileño que tengan cosas que hacer y que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este choque de octavos de final del ATP 500 de Basilea 2026 van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, RNE, Onda Cero o la Ser conectarán con el Rafa Jódar – Vacherot para contar el minuto a minuto de lo que ocurra.