El hermano de Delcy visitó España disfrazado hasta 3 veces para reunirse con mediadores noruegos y negociar deudas de Venezuela

Pedro Sánchez permitió tres visitas de incógnito de Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, los meses previos al Delcygate para gestionar deudas de Venezuela y reunirse con mediadores de Noruega. Jorge Rodríguez estuvo en Madrid disfrazado con bigote postizo y ocultándose bajo una gorra para evitar escraches de los opositores que viven en España y que trascendiesen sus reuniones.

Jorge Rodríguez visitó Madrid en tres ocasiones durante el último trimestre de 2019. Lo hizo semanas antes de que su hermana Delcy Rodríguez pisase suelo español el 20 de enero de 2020, pese a tener vigentes sanciones de la Unión Europea sobre ella. Jorge Rodríguez no tiene sanciones de Bruselas, pero sí pesan sobre él sanciones de EEUU y Canadá.

El hermano de Delcy Rodríguez viajó hasta Madrid para reunirse con empresarios que operaban con el régimen chavista. La capital fue escenario de la negociación de deudas de Venezuela con empresas españolas como Duro Felguera. Jorge Rodríguez se encargó de tener agenda profesional y también de tener encuentros personales en Madrid.

El primer viaje fue en octubre de 2019 y el hermano de la actual presidenta venezolana se reunió con mediadores noruegos que estaban intermediando en la crisis política venezolana. El reino de Noruega, a través del diplomático Dag Nylander, se ofreció a poner en marcha una estrategia de diplomacia de paz a principios de 2019. Querían que hubiera un acercamiento entre el Gobierno de Nicolás Maduro y los partidos de la oposición. Las partes se comprometieron a no ventilar públicamente los debates internos de la mesa para evitar que la presión mediática destruya los consensos.

Jorge Rodríguez se encargó de ir a estas reuniones que se produjeron en Oslo, Barbados y, finalmente, en Madrid. Esta última cita en la capital de España no había trascendido hasta ahora. El proceso de paz con Noruega acabó tras la reunión en Madrid a finales de 2019 debido a la falta de acuerdos sustanciales y el incremento de las sanciones internacionales.

Rodríguez volvió a Madrid en noviembre de 2019. Este segundo viaje lo hizo acompañado de su mujer y sus hijos. La hija del entonces ministro venezolano viajó desde Londres para reunirse con su padre en la capital. Este viaje fue más familiar, si bien Jorge Rodríguez también tuvo tiempo para reunirse con empresarios españoles. La familia estuvo varios días en Madrid hasta que se marchó a Roma para visitar la ciudad.

Jorge Rodríguez viajó de nuevo a Madrid semanas después para asistir a una visita más institucional como representante de Venezuela a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se celebró en Ifema. Ya no iba disfrazado. Durante este tercer viaje, Jorge Rodríguez se encontró con José Luis Ábalos en un restaurante mientras tomaba una cerveza con unas patatas.

El entonces ministro de Transportes habló con él sobre las empresas españolas que tenían pendiente cobrar deudas de Venezuela. Días después, Ábalos informó a Pedro Sánchez de su encuentro con el hermano de Delcy y de sus gestiones, a la vez que le comentaba que la entonces vicepresidenta venezolana vendría a España. Sánchez autorizó su visita con un «bien» pese a las sanciones europeas que pesaban sobre ella.

Chóferes, policías y alojamiento de lujo

Jorge Rodríguez viajó a todo lujo durante sus tres visitas a Madrid a finales de 2019. El entonces ministro de Nicolás Maduro se alojó en un Airbnb ubicado en la zona de Retiro. Fuentes consultadas aseguran que se le ofreció un primer alojamiento que no fue de su agrado y pidió uno mejor en el que estuvo durante los tres viajes.

El hermano de la presidenta de Venezuela también se paseó por los restaurantes del barrio de Salamanca. El Paraguas fue uno de los sitios a los que fue. También tenía chóferes privados y pidió compras de grandes firmas y bebidas de alto coste.

El Ministerio del Interior también le puso escolta policial durante su estancia en Madrid. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska suele mandar efectivos cuando un mandatario visita España, aunque lo haga de forma privada. Éste fue el caso de Jorge Rodríguez, de cuyas visitas tenía constancia el Gobierno.

Aterrizó en la Terminal Ejecutiva

Jorge Rodríguez llegó a Madrid en un avión privado pagado por el chavismo. Aterrizó en la Terminal Ejecutiva del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Casualmente, en el primer viaje coincidió con la llegada a Madrid de Pedro Sánchez, que venía de un acto institucional.

El PSOE tenía entonces colocado en Barajas a un comisario de confianza. Se trataba de Jesús María Gómez Martín, que también supervisó el operativo de la noche del Delcygate, tal y como se explica en el libro El hombre que susurraba al presidente. Los socialistas acabaron premiándole posteriormente con la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Canarias, cargo que ejerce en la actualidad.