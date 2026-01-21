Duro Felguera ha sido una de las empresas españolas más perjudicadas por el régimen de Nicolás Maduro, y, con el nuevo orden establecido en Venezuela tras su detención, ve la oportunidad de recuperar el dinero que le adeuda ese país: 120 millones. Una cantidad similar a la del rescate de la SEPI durante la pandemia pero que, aunque la logre recuperar, tendrá que utilizar para sobrevivir a su crítica situación. Es decir, no podrá devolver apenas nada al Estado.

Así lo aseguran fuentes cercanas a la compañía asturiana, que añaden que ha iniciado gestiones diplomáticas con el nuevo Gobierno venezolano presidido por Delcy Rodríguez, bajo supervisión de EEUU, para tratar de cobrar esa deuda. De esta forma, sigue a Repsol, que se ha reunido con Donald Trump junto a otras grandes petroleras para tratar de desbloquear también el crudo que tiene retenido en el país y para invertir más para elevar su producción.

Duro Felguera tiene pendiente de cobro desde 2017 la central de ciclo combinado (electricidad generada con gas) Termocentro, ubicada en Caracas. En las cuentas de 2019, la empresa española dividía esta deuda en dos partes. Por un lado, la cantidad de 23,254 millones de coste inicial que Maduro no le pagaba desde febrero de 2017. Pero esta deuda debía traerse a valor actual debido a la hiperinflación que sufre el país caribeño, para lo cual Duro Felguera tomaba como referencia la cotización de 12 bonos del Estado venezolano. Asimismo, tiene en cuenta el crédito que pidió para construir la central y la recuperabilidad de la deuda, y tenía dotada una provisión (pérdida) acumulada al cierre del año pasado de 74,842 millones.

Por otro lado, «de acuerdo con el contrato firmado con el cliente existen intereses devengados a 31 de diciembre de 2019 a favor del Grupo por importe de 54.115 miles de euros que no están contabilizados y han sido considerados como activos contingentes si bien se han tenido en cuenta en el cálculo de la provisión de deterioro», según la citada memoria. Es decir, otros 54,11 millones de intereses por la deuda pendiente de Maduro.

Si los sumamos a los 74,84 millones anteriores, obtenemos un total de 128,95 millones. Cantidad muy similar a los 120 millones del rescate, que, curiosamente, fue concedido el mismo día que el de la aerolínea Plus Ultra, con claras conexiones con el Gobierno de Maduro.

No acaban ahí los problemas de Duro Felguera en Venezuela. La ingeniería está procesada en la Audiencia Nacional por pagar (presuntamente) mordidas por valor de 105 millones de dólares a los ex viceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado a través de «sociedades interpuestas».

No podrá devolver el rescate

Ahora bien, aun en el caso de que la compañía logre recuperar lo que le adeuda Venezuela, las fuentes sostienen que no será capaz de devolver el rescate porque «necesita ese dinero para sobrevivir», debido a su desesperada situación.

Como ha venido informando OKDIARIO, ocho acreedores han impugnado el plan de reestructuración con el que pretende salvarse de la quiebra. Además, Bruselas se opone a que la SEPI rebaje los intereses del rescate concedido a Duro Felguera durante la pandemia. Una rebaja que el propio plan considera imprescindible para la viabilidad de la empresa pero que supondría un agravio comparativo con otras empresas rescatadas en la pandemia, tanto en España como en el conjunto de la UE, como Air Europa.

El otro gran obstáculo para la salvación de Duro Felguera son los 413 millones que le reclama Argelia por la central eléctrica de Djelfa. La empresa pública argelina Sonelgaz ejecutó en noviembre el aval de 54,8 millones que tenía depositado Duro Felguera de forma «inesperada», según comunicó a la CNMV, lo que no indica precisamente una voluntad de rebajar la citada indemnización, algo que también es imprescindible para la salvación de la asturiana.