Feijóo humilla a Sánchez: «Yo no robo, no miento y no me largo de vacaciones cuando invaden mi país»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado el acto de presentación de la candidatura a las elecciones generales del 29-N en Madrid con una intervención en la que ha querido aclarar que él «no es» como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Yo no robo, no miento y no me largo de vacaciones cuando invaden mi país», ha dicho, haciendo hincapié en las más de tres semanas del jefe del Ejecutivo en La Mareta en plena entrada masiva de Ceuta, este verano.

Feijóo asegura que quiere ser presidente del Gobierno para hacerse cargo de los problemas de la gente, no para ignorarlos. Ahí, ha entrado a marcar diferencias con el presidente del Gobierno y ha resaltado que él «no es Sánchez». «No robo, no miento y no me largo de vacaciones cuando invaden mi país», ha señalado, distinguiéndose del actual inquilino de La Moncloa.

«Tampoco he llegado al PP con el dinero de la prostitución. Ni me mantengo en el poder por las cloacas. Ni tengo como objetivo evitar un calvario judicial. En mi caso, la fuerza que me mueve no es ni el poder ni el dinero ni el miedo. Para hacer política, a mí me mueve el amor a España. Es una gran diferencia», ha añadido durante el acto de presentación de la lista por Madrid, en el que ha estado acompañado, entre otros, por Cayetana Álvarez de Toledo, número dos en las listas del Partido Popular, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Feijóo asegura que la paz social es un «tesoro democrático» que hay que preservar porque costó mucho construirla «y hoy hay quien juega con ella». Además, ha subrayado que será implacable con los violentos. «La ley se cumplirá, siempre y para todos, empezando por el Gobierno», ha dicho, horas después de una intervención en Onda Cero en la que ha anunciado elevará las penas por convocar actos violentos en redes y las agravará por cometerlos con la cara tapada, recuperando una medida, esta última, que se levantó en el año 2022 con apoyo entre el PSOE y Podemos.

«Quien gobierna tiene que apagar fuegos. No echar gasolina. Lo que ha sucedido en Coruña o Barcelona. Lo que sucede en Madrid y anoche en Bilbao no es normal. Y no lo vamos a aceptar», señala para remachar, afirmando que en el PSOE «saben que están perdiendo y cuanto más pierden, más tensión crean».