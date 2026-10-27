Ayuso rebautiza a Zapatero como «José Luis Rodríguez Joyero» y dice que a Sánchez la vivienda «le importa una Mínguez»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al PSOE de convocar elecciones por la vivienda cuando lo que dice defender la izquierda «les importa realmente una Mínguez», en alusión a la portavoz socialista Montse Mínguez, que dimitió por la polémica de los pisos de su pareja. Lo ha dicho este martes en la presentación de las candidaturas del PP por Madrid al Congreso y al Senado para el 29N.

En su intervención, Ayuso ha rebautizado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: «Como decía José Luis Rodríguez Joyero, hemos aprendido que ser socialista es tener poco y dar mucho», ha ironizado la presidenta, que más adelante se ha referido a Zapatero como «el jarrón venezolano, no solo chino, el de la ceja mustia».

Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez de convocar los comicios «aprovechando la difícil coyuntura» en la que «él mismo ha metido la vivienda» en España. Según la presidenta madrileña, los políticos de la izquierda «que tienen otras propiedades no sabían cómo restregarnos el problema a los demás». En esa línea, Ayuso ha asegurado que «cada día que pasa hay un nuevo multipropietario rentista entre los políticos de la izquierda». «Lo que dicen defender les importa realmente una Mínguez. Nos gobiernan intereses y no principios», ha zanjado.

«Comprar las elecciones»

La dirigente popular ha denunciado la «vergüenza» de quienes atacan la colaboración público-privada, que ha calificado de «fundamental» en la economía española, para después «elegir todo aquello elitista» que desean para sí mismos. «No se dejan un colegio, universidad o centro hospitalario inalcanzable para la mayoría de los españoles al que acudir», ha señalado. La presidenta ha afirmado que «el sanchismo está destruido» y que, «fiel a su estilo», solo busca «con engaños y con la utilización de los medios públicos de todos los españoles intentar comprar unas elecciones para no perder el poder».

«Sánchez no respeta las reglas porque es profundamente antidemocrático», ha añadido. Ayuso ha cargado también contra la trayectoria del presidente del Gobierno, al que ha reprochado leer «libros y tesis escritos por otros» y las «mociones de censura y pactos» de legislatura que ha calificado de «abyectos». Ha situado a Sánchez en el mismo «estante» del PSOE que Ábalos, «la catedrática Begoña» o Salazar.

La presidenta madrileña ha advertido que España no puede acostumbrarse a lo que, a su juicio, ya ocurrió «en Venezuela»: los ataques a jueces, periodistas y a la separación de poderes, la quema de calles o acudir a las urnas sin saber cuántos electores componen el censo «porque el Gobierno decidió jugar con los censos». También ha citado las acampadas de Ceuta y de la Puerta del Sol como muestra de la «decadencia». Frente a ello, Ayuso ha defendido a Alberto Núñez Feijóo, que encabeza la lista por Madrid al Congreso, como el líder capaz de «reiniciar el proyecto de la Transición» antes de que sea tarde.

«Nunca te llama para meterte miedo, ni para amenazarte», ha afirmado sobre el presidente del PP, al que ha comparado con María Corina Machado: «Ahora le toca a Feijóo hacer una tarea parecida en España». Durante el acto, la presidenta ha destacado varios nombres de las listas, entre ellos el del consejero Carlos Novillo y el de José Antonio Sánchez, que dan el salto al Congreso.

De Novillo ha subrayado su gestión durante los incendios de la Sierra Oeste, el más grave de la historia de la región, en el que «se evitó que se perdiera una sola vida». En la candidatura al Senado figuran Pedro Rollán y la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz. «No se hereda, se conquista. Y se hace con ganas», ha defendido la presidenta, que ha cerrado su intervención asegurando que el 29N será «la mayor batalla por la libertad» que se ha dado en España: «No va de unos contra otros. Esta batalla va a defender la mejor España».