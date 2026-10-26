Feijóo ficha al consejero de Interior y al viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Ayuso para el 29-N

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha incorporado a la candidatura popular por Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre a dos altos cargos de la Comunidad de Madrid: el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y el viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez. Su salida ha obligado a Isabel Díaz Ayuso a remodelar tres departamentos del Gobierno regional.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha reunido este lunes de forma extraordinaria y por vía telemática para aprobar los relevos. Los nombramientos de consejeros se realizan por decreto de la presidenta, mientras que los de viceconsejeros y directores generales requieren el acuerdo del Consejo de Gobierno.

Novillo y Sánchez se integran así en la lista que encabezará Feijóo por la circunscripción de Madrid en los comicios del 29-N. Su marcha supone la salida de dos altos cargos del núcleo del Ejecutivo regional a pocos meses del final de la legislatura, lo que ha forzado a Ayuso a reordenar piezas en áreas como Interior, Vivienda y Transportes.

El principal movimiento afecta a Jorge Rodrigo, hasta ahora consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que pasa a dirigir la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en sustitución de Novillo. Su puesto lo ocupará José María García Gómez, que hasta hoy ha ejercido como viceconsejero de Transportes y número dos de Rodrigo en el departamento.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha concentrado durante esta legislatura algunas de las principales apuestas del Ejecutivo regional. Según el Gobierno de Ayuso, el departamento ha ampliado la red de Metro y ha entregado 16.500 pisos de alquiler asequible dentro del Plan Vive, el programa de vivienda en colaboración público-privada de la Comunidad.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha gestionado durante la etapa de Novillo emergencias como el gran incendio de la Sierra Oeste y distintos episodios de DANA. El departamento ha impulsado también planes de ayuda a la ganadería y la agricultura madrileñas y la ley LÍDER, que el Ejecutivo regional presenta como una herramienta para facilitar la construcción de vivienda.

Relevo en presidencia

El tercer cambio afecta a la Viceconsejería de Presidencia y Administración Local, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Ángel San Gregorio, actual director general de Atención al Ciudadano y Transparencia, sustituirá a José Antonio Sánchez al frente de un área que el Gobierno regional considera clave para la coordinación del Ejecutivo.

Este departamento tiene entre sus asuntos en curso las obras de la Ciudad de la Justicia, el programa Pueblos con Vida, destinado a dinamizar los pequeños municipios, y el Programa de Inversión Regional, que alcanza a 178 localidades madrileñas.

Desde la Comunidad de Madrid han defendido que los cambios mantienen la apuesta del Ejecutivo por los servicios públicos regionales en materias como la vivienda, el transporte, la respuesta ante emergencias o la lucha contra la despoblación durante los meses que restan de legislatura.

Rodrigo, García Gómez y San Gregorio tomarán posesión de sus cargos este miércoles, una vez que sus nombramientos se publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y antes de la reunión del Consejo de Gobierno.