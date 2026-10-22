El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como la nº 2 de Feijóo por Madrid como adelantó OKDIARIO

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que Cayetana Álvarez de Toledo será su número dos en la lista de Madrid al Congreso para las generales del próximo 29 de noviembre, tal y como adelantó OKDIARIO. Además, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, repite en el tercer puesto de esa misma candidatura, como en las elecciones de 2023.

El PP ha defendido mediante un comunicado que la incorporación de Álvarez de Toledo y Sémper representa la «pluralidad de enfoques» que conviven en la formación, de cara a la cita electoral del 29-N. «Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper representan formas distintas de entender España y ambos han atravesado por diferentes etapas en el PP. Por eso, estamos muy orgullosos de que los dos sientan que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sea su casa y además decidan dar la cara por sus ideas encabezando, junto al candidato a la Presidencia del Gobierno, la lista de Madrid en los puestos 2 y 3», subraya el mismo escrito.

Álvarez de Toledo, actual portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, aparecía en la quiniela de muchos dirigentes del PP para acompañar a Feijóo en segunda posición de la candidatura por Madrid, de la que ya formó parte en las generales de 2023 en el puesto número seis.

El propio Feijóo insinuó el martes que Álvarez de Toledo sería su número dos por Madrid tras dar varias pistas que apuntan a ella, como que «votó en contra de la amnistía» y que pidió la comparecencia de «la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la Comisión de Secretos Oficiales». «Es una política previsible, honesta y que no dice una cosa y hace la contraria», añadió.

Por otro lado, antes de participar en un café con jóvenes en Almería, Cayetana Álvarez de Toledo defendió la «revolución de la decencia» que promueve su partido como proyecto para el país de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre frente a una izquierda que «no sabe gobernar y no respeta las urnas».

Además, subrayó que la próxima cita electoral es «absolutamente decisiva para la democracia», ya que va a suponer «elegir entre la decencia y la delincuencia». «Vamos a volver a fijar el listón moral de la vida pública», que «en estos años se ha convertido en un auténtico vertedero», señaló Álvarez de Toledo, para quien la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno será recordada como la «era de la indecencia».

👉🏼 @nunezfeijoo, @cayetanaAT y @bsemper. Aura. https://t.co/vmxJ0K9opD — Partido Popular (@ppopular) October 22, 2026

Borja Sémper repite como el nº 3 del PP

Junto a Cayetana Álvarez de Toledo, el PP también ha confirmado a Borja Sémper como número tres de la candidatura por Madrid al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El portavoz nacional del partido y vicesecretario de Cultura acompañará así a Alberto Núñez Feijóo, que encabezará la lista, y a Álvarez de Toledo. La formación ha anunciado ambos nombramientos en el marco de la configuración de sus candidaturas electorales.

La designación de Sémper supone que el dirigente popular repetirá en el tercer puesto de la lista madrileña, el mismo que ocupó en las elecciones generales de julio de 2023. Su presencia en los primeros puestos de la candidatura coincide con la apuesta de Feijóo por combinar distintos perfiles y sensibilidades dentro del partido.