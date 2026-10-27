Feijóo elevará las penas por convocar actos violentos en redes y las agravará por cometerlos con la cara tapada

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular para las elecciones del 29-N, ha anunciado este martes que va a recuperar, en caso de gobernar, el agravante de las penas cuando se produzcan disturbios con la cara tapada. Además, también incrementará las penas cuando se convoquen actos violentos a través de las redes sociales.

«Vamos a actuar. No puedo aceptar que el ministro del Interior esté ausente», ha dicho en dirección a Fernando Grande-Marlaska, sobre el que asegura que está desaparecido estos días. Asimismo, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya tardado dos días en reaccionar ante los episodios de violencia vividos en varias ciudades de España.

«Vamos a recuperar el agravante de las penas cuando se producen disturbios y actos vandálicos con la cara tapada. Había un agravante, que se levantó en el año 2022 con apoyo entre el PSOE y Podemos, y el agravante lo vamos a volver a poner», ha relatado Feijóo.

Feijóo ha trasladado que si llega a La Moncloa levantará todas las alfombras, ya que «hay tanta cosa debajo que es imposible transitar sin caerse». También ha avanzado que desvelará, si es presidente del Gobierno, toda la información del CNI y la Policía sobre la invasión en Marruecos y le dirá a España lo que ha pasado después de tantas mentiras. En esta línea, Feijóo, aunque no sabe lo que puede contener «la cloaca del móvil de Sánchez», asegura que tras la invasión hubiera actuado con la exigencia de un presidente del Gobierno.

«Voy a decir a los españoles lo que ocurre con las cuentas, llevan años gastando sin ningún control. ¿Cree que se puede gastar un billón sin tener aprobación de las Cortes?», se ha preguntado Núñez Feijóo en Onda Cero.

Recuperaremos el agravante de las penas cuando se producen disturbios y actos vandálicos con la cara tapada e incrementaremos las penas cuando se convoquen a través de redes sociales. https://t.co/IXepInKtDE — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 27, 2026

Los principales problemas de los españoles son un objetivo a atajar por parte de Núñez Feijóo. Así, el líder del PP admite que la desesperanza con la que viven los jóvenes es una de sus «obsesiones» y no concibe que ahora tengan que compartir habitaciones para poder vivir. «La gente habla de cómo llena la nevera, de cómo inicia el curso escolar, de cómo es posible tener 12.000 kilómetros de autovía en un estado lamentable. Nos hemos endeudado; si Sánchez se ha gastado el dinero de los fondos, ¿dónde está el dinero?», ha cuestionado.

El acuerdo PP-Vox

Al respecto del acuerdo entre Partido Popular y Vox para el Senado de cara a las elecciones generales, Feijóo afirma que de lo que se trataba era de llegar a un punto de encuentro para superar la inquietud de los españoles que han visto que Pedro Sánchez ha cambiado el tablero político y había que responder porque lo contrario era una irresponsabilidad.

«No ha sido ni PP ni Vox quienes han cambiado las reglas, ha sido Sánchez. La respuesta no pasa por la coalición, no pasa por la disolución, ni la fusión de dos partidos; siguen siendo partidos muy distintos, con formas de entender la política distintas», ha subrayado.

Por último, Feijoo destaca que es la reacción adulta a un movimiento que hacía muchas décadas que no se producía. «El PSOE se fusiona con todas las fuerzas de izquierda, de izquierda extrema, y ante eso hay que reaccionar», ha completado.