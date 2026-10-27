Las placas de inducción están quedando obsoletas: todo el mundo está volviendo a esta opción y en 2027 probablemente será la único

Las placas de inducción siguen siendo protagonistas en las cocinas de media España y del mundo, pero algunos expertos han avisado de las nuevas tendencias que llegan en 2026 y que pasan por volver a los históricos fuegos que han estado vigentes durante años en los hogares de todas las partes del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las nuevas tendencias en lo que se refiere a la forma de cocinar.

Las placas de inducción llegaron hace unos años a las cocinas para ayudar a los ciudadanos a cocinar de una forma más rápida y eficiente. Mediante un electromagnetismo, este formato solo calienta de una forma rápida la zona que se necesita para cocinar y, lógicamente, aporta muchas ventajas en lo que respecta al proceso de cocinado. Por ejemplo, está demostrado que las placas de inducción calientan el doble de rápido que las vitrocerámicas con un consumo menor que puede llegar a ser hasta el del 50%.

Además, al igual que con las tradicionales vitrocerámicas, la mayor ventaja que tiene que ver con este tipo de placas es la seguridad. A diferencia de los tradicionales sistemas de fuego que se han utilizado durante décadas en las cocinas, la llegada de las placas supuso la llegada de una era en la que se reduce al mínimo la posibilidad de que haya un incendio mientras se cocina. Esto se debe a un moderno sistema que transfiere solo el calor al fondo del recipiente. Esta seguridad aumenta en las placas de inducción, ya que el cristal nunca se calienta y la mayoría se apaga de forma automática cuando retiras el recipiente.

Las nuevas tendencias con las placas de inducción

La periodista Holly Walsh explicó en un artículo publicado en Ideal Home que el próximo año 2027 puede llegar con nuevas tendencias en lo que respecta a las placas de inducción porque ha comprobado por ella misma algunas desventajas en lo que respecta a uno de los formatos más utilizados para cocinar. Esta experta en la materia ha asegurado que en los próximos meses se viene una clara apuesta por lo tradicional representado en cocinas con fuegos.

Esta profesional en la materia ha resaltado algunas desventajas de las ahora famosas placas de inducción y una de ellas es que puede haber problemas cuando se rompe una parte del vidrio después de caer un objeto. Esto puede suponer un mayor coste económico porque, siempre según su criterio, tendrás que cambiar la placa entera.

Holly Walsh también ha detectado un problema con los sensores táctiles de las placas de inducción que pueden dejar de funcionar después de derramarse algunos líquidos. Esto puede llegar a perjudicar el proceso de cocinado. Además, también asegura que no todos los utensilios que tengas en la cocina pueden ser de inducción, ya que tendrás que equiparte constantemente si decides instalar en casa una placa de inducción. Esta experta en la materia también habla de los pitidos que, por cuestión de seguridad, reproducen estas placas de inducción que siguen siendo las vendidas en el mercado en el mundo entero. Todo ello gracias a su velocidad para calentar los alimentos, seguridad, eficiencia energética, enfriamiento rápido y facilidad a la hora de realizar la limpieza.