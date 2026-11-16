La inducción es uno de los sistemas de cocción que más se utilizan en la actualidad y que mejor encaja en las cocinas modernas, porque calienta más rápido, aprovecha mejor la energía y permite controlar la temperatura de una manera más precisa que el gas o la vitrocerámica de toda la vida. El ‘problema’ es que no todas las sartenes sirven, así que te toca buscar entre las mejores sartenes de inducción de 2026.

Y este terreno es mucho más amplio de lo que crees, porque las sartenes de inducción tienen bases muy eficientes, recubrimientos reforzados, mangos menos aparatosos y más eficientes, set de sartenes de inducción de distintos tamaños y, por supuesto, sartenes sin tóxicos (PFAS, PFOA). Los modelos actuales van desde los 30 euros, en el caso de los más básicos, hasta los más de 200 euros en el caso de los sets premium, así que comparamos uno a uno para ayudarte a decidir qué sartenes de inducción comprar. ¡Toma nota!

Tabla comparativa mejores sartenes de inducción 2026

Modelo Material Diámetro Antiadherente Compatible con inducción Uso recomendado Precio Arcos Samoa Aluminio forjado + mango de acero inoxidable remachado 18, 24 y 28 cm Tricapa Eclipse, libre de PFOA/PFOS Sí, base Full Induction Cocina diaria variada (raciones pequeñas o comidas para 3-4 personas) 110,75€ WMF Nordic Profi Acero inoxidable Cromargan 18/10 20, 24 y 28 cm Revestimiento tricapa antiadherente y anti-rayaduras Sí, con base universal TransTherm Uso diario intensivo y usuarios que buscan un juego muy duradero 69,99€ Tefal Unlimited Aluminio con refuerzo de titanio 24, 28 + wok de 28 cm Titanium Scratch Proof (reforzado) Sí, base Thermo-Fusion+ Cocina cariada, salteados, recetas rápidas y wok 103,99€ Fissler Cookstar Aluminio de alta resistencia con revestimiento reforzado 28 cm Adamant con partículas de carburo de silicio (libre de PFOA) Sí (también gas y vitrocerámica) Cocina diaria exigente, sellados, salteados y salsas 109€ Tefal Duetto Inox Acero inoxidable 20, 24 y 28 cm Interior texturizado sin revestimiento tradicional Sí Cocina intensiva, carnes, verduras, sellados y recetas a una temperatura constante 59,99€ Monix Martin Berasategui Aluminio forjado 4 mm 18, 22 y 26 cm Xylan Whitford libre de PFOA Sí (también gas y vitrocerámica) Cocina diaria sencilla, recetas básicas, uso familiar 35,98€ WMF Devil Ceramic set3 Acero inoxidable Cromargan 18/10 20, 24 y 28 cm Revestimiento tricapa antiadherente Sí (también gas y vitrocerámica) Cocina diaria, recetas variadas y uso familiar 99,87€ Arcos Samoa Inox Acero inoxidable tricapa 20, 24, 26 y 28 cm No (acero inoxidable natural) Sí (también gas, vitrocerámica y horno) Cocina técnica, sellados, carnes y salteados 137,95€ Zwilling Terreno Plus Aluminio con recubrimiento cerámico reforzado con titanio 20, 24 y 28 cm Ceraforce Titanium cerámico libre de PFAS y PFOA Sí Cocina diaria, recetas ligeras y frituras con poco aceite 209,85€ Vilde Black Line Aluminio fundido 20, 24 y 28 cm Revestimiento de granito antiadherente Sí (también gas, vitrocerámica y halógena) Cocina diaria básica, recetas sencillas, uso ocasional o primer set de sartenes de inducción 32,02€

Arcos Samoa, perfecto para renovar tu cocina

La primera opción de esta comparativa de sartenes de inducción es este set de ARCOS en tres diámetros muy fáciles de aprovechar en la cocina (18, 24 y 28 cm), con un cuerpo de aluminio forjado y una base Full Induction para aprovechar mejor las placas, que son más eficientes energéticamente que otros sistemas. Además, las incluimos en la lista de unas buenas sartenes de inducción en calidad-precio.

Ideal para : renovar la cocina y olvidarte durante un tiempo de qué sartenes de inducción comprar .

: renovar la cocina y olvidarte durante un tiempo de . Los usuarios destacan: su recubrimiento tricapa libre de PFOA y PFOS, que permite cocinar con muy poco aceite y limpiar fácilmente después.

WMF Nordic Profi, perfecta para cocinar a diario

Entre las mejores sartenes de inducción para 2026, este set de WMF está fabricado con acero inoxidable Cromargan 18/10, una aleación resistente a la corrosión y que soporta muy bien el uso diario. Además, tiene un revestimiento antiadherente tricapa y una base TransTherm que reparte el calor de manera homogénea y aprovecha mejor cada encendido de la inducción.

Ideal para : cocinas que utilizan las sartenes de inducción a diario en comidas y cenas.

: cocinas que utilizan las sartenes de inducción a diario en comidas y cenas. Los usuarios destacan: la resistencia del revestimiento anti-rayaduras y la sensación de control en alimentos más delicados.

Tefal Unlimited, versatilidad absoluta en casa

Esta de Tefal es una de las mejores sartenes antiadherentes de inducción, un set que incluye dos sartenes (24 y 28 cm) y un wok profundo de 28 cm que amplía bastante las preparaciones que puedes hacer. El punto fuerte es el revestimiento antiaderente reforzado con titanio, que aguanta hasta seis veces más que un antiadherente estándar.

Ideal para : cocinas que cocinan platos habituales y que innovan de vez en cuando con recetas cretivas.

: cocinas que cocinan platos habituales y que innovan de vez en cuando con recetas cretivas. Los usuarios destacan : el indicador Thermo-Signal, que avisa cuando la sartén está a la temperatura adecuada.

: el indicador Thermo-Signal, que avisa cuando la sartén está a la temperatura adecuada. Aprovecha un 15% de descuento con el código OKDIARIO15

Fissler Cookstar, la más fiable en cocinas exigentes

En esta comparativa de sartenes de inducción, hemos fichado este modelo individual de Fissler. No viene en un set como las anteriores, así que está más dirigida a hogares de una o dos personas como sartén habitual de 28 cm. El revestimiento Adamant incorpora partículas de carburo de silicio, un material muy duro que refuerza la superficie antiadherente y mejora la resistencia a arañazos y abrasión.

Ideal para : tener una única sartén y resistente con un uso intensivo.

: tener una única sartén y resistente con un uso intensivo. Los usuarios destacan: incluye una escala medidora interior, muy útil para reducciones y salsas.

Tefal Duetto Inox, la alternativa más duradera

Si estás buscando un juego de sartenes de inducción que pueda aguantar años de uso, este set de Tefal es distinto a cualquier modelo de aluminio. Es de acero inoxidable, con una base gruesa de difusión que calienta en poco tiempo y mantiene una temperatura estable al cocinar carne, verduras salteadas o pescado a fuego alto. Además, los tres tamaños (20, 24 y 28 cm) cubren prácticamente cualquier receta.

Ideal para : cocinar a diario a fuego medio-alto, marcar carnes y salteados.

: cocinar a diario a fuego medio-alto, marcar carnes y salteados. Los usuarios destacan : conserva muy bien el calor una vez que alcanza temperatura y el mango muy resistente.

: conserva muy bien el calor una vez que alcanza temperatura y el mango muy resistente. Aprovecha un 15% de descuento con el código OKDIARIO15

Monix Martin Berasategui, la más equilibrada para cocinar bien

Este set de tres sartenes Monix con firma de Martín Berasategui equilibra muy bien la facilidad de uso con unos materiales correctos y una buena experiencia de uso. El aluminio forjado de 4 mm reparte el calor de manera uniforme para evitar puntos calientes. Además, los tres tamaños son bastante prácticos (18, 22 y 26 cm) para cocina individual y para hogares más pequeños.

Ideal para : tener un set completo para uso diario sin entrar en gamas más altas.

: tener un set completo para uso diario sin entrar en gamas más altas. Los usuarios destacan: el mango softouch ergonómico, que mejora mucho el agarre al cocinar con las manos húmedas.

WMF Devil Ceramic set3, una sartén muy fácil de limpiar

Otra opción muy interesante que se cuela entre las mejores sartenes antiadherentes de inducción es este set de WMF fabricado en Cromargan (acero inoxidable 18/10) y con un revestimiento antiadherente tricapa para cocinar con menos grasa y limpiar fácilmente. Además, la base TransTherm distribuye el calor de manera homogénea para cocciones más estables.

Ideal para : tener un set versátil para la cocina diaria.

: tener un set versátil para la cocina diaria. Los usuarios destacan: los bordes vertedores, que evitan goteos al servir salsas o jugos.

Arcos Samoa Inox, una sartén sin recubrimiento antiadherente

En esta comparativa de sets de sartenes de inducción, hay opciones para todos los gustos. En este caso, este modelo de Arcos no tiene recubrimiento antiadherente, pero no es ninguna desventaja. Está fabricado en acero inoxidable tricapa (acero + núcleo de aluminio + acero), lo que consigue una distribución del calor más rápida y uniforme.

Ideal para : personas que quieren controlar el fuego sin depender de antiadherentes.

: personas que quieren controlar el fuego sin depender de antiadherentes. Los usuarios destacan: resistencia real a utensilios mecánicos y la sensación de sartén profesional desde el primer uso.

Zwilling Terreno Plus, ideal para una sensación premium en casa

Entre las mejores sartenes de inducción 2026, este set de Zwilling está en la parte alta de este ranking en cuanto a acabados y experiencia de uso. Es un set premium con recubrimiento cerámico Ceraforce Titanium para una antiadherencia más estable que la cerámica convencional y un rendimiento cinco veces por encima de generaciones anteriores de la marca.

Ideal para : set completo con estética y rendimiento premium para priorizar la cocina saludable con poco aceite.

: set completo con estética y rendimiento premium para priorizar la cocina saludable con poco aceite. Los usuarios destacan: el alimento se desliza suavemente sobre la superficie cerámica.

Vilde Black Line, la sartén de inducción más barata

Por último, pero no menos importante, cierra esta comparativa de sartenes de inducción el modelo Vilde Black Line, el más barato de la selección. Es una buena primera compra para personas que se acaban de independizar o que quieren ganar poco a poco experiencia, porque incluye sartenes de tres tamaños (20, 24 y 28 cm) para cubrir todas las recetas, con revestimiento tipo granito antiadherente que facilita la cocina diaria con el mínimo de grasa.

Ideal para : quienes buscan un set funcional y barato para el día a día.

: quienes buscan un set funcional y barato para el día a día. Los usuarios destacan: su antiadherente de granito para cocinar con poca grasa.

¿Qué sartén de inducción es mejor para ti?

La que mejor se adapte a tus necesidades en casa, a la forma de cocinar y al uso que le suelas dar al menaje de cocina.

Mejores sartenes de inducción calidad-precio

Si quieres sartenes de inducción que te duren años, rindan bien y no tengan un precio excesivo, estas son las mejores:

Monix Martín Berasategui.

Arcoa Samoa.

Mejores sartenes antiadherentes de inducción

Son estupendas para cocinar a diario con menos grasa, así que tienen que resistir bien el uso excesivo en una casa. Estas cumplen de sobra:

Tefal Unlimited.

Zwilling Terreno Plus.

Mejor set de sartenes de inducción para renovar la cocina

¿Buscas cubrir todos los tamaños útiles en una sartén en una misma compra? Entonces, estos son los sets de sartenes de inducción más útiles:

WMF Nordic Profi.

Arcos Samoa Inox.

Las mejores sartenes sin tóxicos

Cada vez son más los usuarios que se preocupan por tener en la cocina sartenes libres de tóxicos, como PFAS y PFOA. Todas las marcas de esta selección cumplen con este requisito, aunque hay algunas que incluyen materiales más respetuosos con el medioambiente que otros.

Zwilling Terreno Plus.

Arcos Samoa Inox.

Todo lo que debes tener en cuenta para comprar sartenes de inducción

Para elegir entre las mejores sartenes de inducción de 2026, hay muchas cuestiones que debes tener en cuenta, al margen de la marca y del precio. Por ejemplo, los materiales, porque el aluminio sigue siendo el más vendido por ser ligero, económico y de calentamiento rápido. Sin embargo, el acero inoxidable dura más y resiste mejor las altas temperaturas. El hierro (más pesado) también existe en inducción.

Ten en cuenta también la compataibilidad, porque una sartén para inducción necesita una base ferromagnética real (Full Inductión, TransTherm, Cookstar) y cuanto mejor sea, más va a repartir el calor. También es importante el material antiadherente y, sobre todo, que esté libre de compuestos no deseados y que aguante bien el uso diario.

Valora también el peso (según el uso), lo fácil que sea limpiar la sartén de inducción y también el uso real que preveas darle al set. Si comparas entre los distintos modelos de esta comparativa de sartenes de inducción y tus necesidades, acertarás de lleno.

Preguntas frecuentes sobre sartenes de inducción

¿Qué material es mejor en una sartén de inducción?

Depende del uso. El aluminio es más ligero y cómodo para cocinar a diario, pero el acero inoxidable dura más y soporta mejor las altas temperaturas. El hierro fundido, por su parte, retiene muchísimo calor, pero pesa bastante más.

¿Cómo saber si una sartén sirve para inducción?

Debe tener una base ferromagnética. Un truco para identificarlo: si un imán se adhiere a la base, es compatible.

¿Las sartenes de inducción se pueden meter en el lavavajillas?

Muchas sí, pero no siempre es recomendable. Los detergentes agresivos y los ciclos largos acortan la vida del antiadherente y pueden afectar al brillo exterior. Hay marcas que aún recomiendan el lavado manual para que duren más.

¿Es mejor comprar una sartén suelta o un set de sartenes de inducción?

Si estás renovando la cocina, un set de sartenes de inducción te va a salir mucho más rentable y tiene opciones de distintos tamaños. En cambio, si cocinas para una o dos personas y usas casi siempre el mismo diámetro, una sartén individual premium puede ser mejor inversión.

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