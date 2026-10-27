Giro confirmado en las pensiones a partir del 1 de enero de 2027: ya es oficial lo que vas a cobrar por la jubilación y la incapacidad

Quedan algo más de dos meses para acabar este año, pero ya sabemos que 2027 llegará con cambios importantes para quienes ya cobran una pensión y para quienes están cerca de dejar de trabajar. La revalorización de las prestaciones contributivas parece garantizada, y al margen de las elecciones y sus resultados, volverán a actualizarse conforme a la inflación. Por el momento se desconoce cuál será la subida definitiva, pero los datos que se manejan ahora, hablan de un incremento entre el 3,5% y el 3,6% aunque no será hasta diciembre, cuando el INE publique los datos necesarios, cuando pueda saberse con exactitud cuánto subirán las pensiones desde enero.

El nuevo año sin embargo, no se limitará a una subida de las cuantías. También llegará el último tramo del calendario de reforma de la jubilación, con cambios que afectan a la edad ordinaria y a los años cotizados que se exigen para retirarse a los 65. Al mismo tiempo, va a subir el periodo necesario para alcanzar el 100% de la base reguladora y entra en juego una nueva fase del sistema de cálculo de las pensiones así que quien tenga previsto jubilarse en 2027 tendrá que mirar, por tanto, algo más que el IPC.

Giro confirmado en las pensiones a partir del 1 de enero de 2027

Las previsiones actuales permiten hacer ya algunos cálculos orientativos. Si la subida termina siendo del 3,5%, una pensión de 1.200 euros pasaría a 1.242 euros al mes, mientras que otra de 1.400 alcanzaría los 1.449. Para una prestación de 1.800 euros, el aumento sería de 63 euros mensuales, y una pensión de 2.000 euros se situaría en torno a los 2.070.

Las pensiones contributivas de incapacidad permanente también se actualizarán con el porcentaje que finalmente se apruebe. La diferencia estará en la cantidad que perciba cada beneficiario, ya que no existe una subida fija en euros para todos. El incremento se aplica sobre la cuantía reconocida, de modo que cuanto mayor sea la prestación actual, mayor será también el aumento mensual. Hay que incidir sin embargo, que el porcentaje definitivo todavía no está cerrado. La ley vincula la revalorización a la evolución del IPC, por lo que las previsiones de ahora sirven para aproximarse al resultado, pero no sustituyen al dato que se conocerá a final de año.

Jubilarse a los 65 será más exigente

A partir del 1 de enero, llegar a los 65 años ya no será suficiente para jubilarse a esa edad en todos los casos. La Seguridad Social exigirá al menos 38 años y seis meses cotizados. Quien no alcance ese periodo tendrá fijada su edad ordinaria de jubilación en los 67 años. Es el último paso de una reforma que comenzó a aplicarse de forma gradual hace años y que ha ido retrasando la edad de retiro. Durante ese tiempo también ha aumentado el periodo de cotización necesario para mantener la jubilación a los 65. En 2027 se alcanza finalmente el límite previsto en ese calendario.

La jubilación anticipada seguirá siendo posible, aunque dependerá de la edad ordinaria que corresponda a cada trabajador y de los años cotizados. La modalidad voluntaria permite adelantar el retiro hasta dos años, mientras que la involuntaria puede hacerlo hasta cuatro. A eso se añaden los coeficientes reductores que pueden rebajar la cuantía de la pensión.

Para cobrar el 100% harán falta 37 años cotizados

Otro cambio está en el porcentaje de la base reguladora que corresponde a cada trabajador. Desde 2027 serán necesarios 37 años cotizados para llegar al 100%. En 2026 bastan 36 años y seis meses, por lo que se añaden otros seis meses al periodo exigido. Y si se tienen 15 años cotizados seguirá reconociéndose el 50% de la base reguladora. A partir de ese mínimo, el porcentaje irá aumentando conforme se acumulen meses de cotización. La diferencia puede verse con una base reguladora de 1.500 euros: con 35 años cotizados, la pensión rondaría los 1.434 euros; con 36 años, unos 1.467; y sólo al completar los 37 años se llegaría a los 1.500 euros correspondientes al 100%.

Esa diferencia entre edad de jubilación y porcentaje de pensión es importante. Una persona puede haber alcanzado la edad ordinaria para retirarse y, aun así, no tener los años suficientes para cobrar íntegramente su base reguladora.

La forma de calcular la pensión también entra en una nueva fase

El cálculo de la base reguladora seguirá teniendo dos vías durante 2027. Una de ellas utiliza las bases de cotización de los últimos 300 meses y divide el resultado entre 350. La segunda toma las 304 bases de mayor importe dentro de los últimos 308 meses y divide la suma entre 354,67. Esta última fórmula puede favorecer a quienes hayan atravesado periodos con cotizaciones especialmente bajas, porque permite dejar fuera algunos meses al hacer el cálculo. No significa que todos los trabajadores vayan a obtener una pensión superior, ya que el resultado depende de la carrera de cotización de cada persona, pero sí introduce una alternativa que puede resultar más conveniente en determinados casos.

Con todos estos cambios sobre la mesa, 2027 será un año importante para quienes estén cerca de la jubilación. La subida de las pensiones dependerá finalmente del IPC, pero la edad ordinaria, los años necesarios para cobrar el 100% y las nuevas reglas de cálculo ya forman parte del calendario previsto para el próximo ejercicio.