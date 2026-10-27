El tercer trimestre de 2026 ha cerrado con una tasa de paro del 10,18%, tres décimas más que en el período inmediatamente anterior y por encima de las previsiones de los analistas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Durante el verano, el número de desempleados se incrementó en 95.900 personas, el mayor nivel desde 2020, en plena pandemia.

Por el lado de la ocupación, el número de trabajadores se incrementó en 73.600 personas, su menor nivel para un tercer trimestre desde 2019, que dejó la población trabajadora de España en 22,8 millones de personas.

Los débiles datos de creación de empleo corresponden exclusivamente a población extranjera: aumentó el número de trabajadores foráneos en 75.400 personas, mientras que el volumen de españoles ocupados descendió en 1.800 personas. A pesar de la regularización extraordinaria orquestada por el Gobierno, el desempleo ha encontrado una barrera estructural de la que no consigue bajar, de alrededor del 10%.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado que la tasa de paro del 10,18% es la más baja desde 2007, en los prolegómenos de la crisis financiera, que disparó el desempleo por encima del 25% en los años siguientes. Por otro lado, la tasa de desempleo deja a España en el podio europeo de los países con mayor paro.

Los datos de la Encuesta de Población Activa muestran que el incremento del empleo del tercer trimestre se concentró en el sector público, con 89.900 nuevos puestos de trabajo. Por el contrario, en el sector privado se dio un retroceso de 16.300 personas.

Además de encontrarse con una barrera de paro que parece infranqueable por parte del Ejecutivo, a pesar de sus mensajes grandilocuentes, la inestabilidad sigue imperando en sectores clave como la educación. Durante el verano se incrementó en 107.700 personas (un incremento del 7,5%) el número de empleados en la enseñanza, similar a otros años. Estos datos reflejan que durante junio son despedidos los profesores de manera masiva para ser recontratados en septiembre.