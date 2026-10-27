Abascal apela a la izquierda indecisa con su apuesta por la prioridad nacional: «En este proyecto cabemos todos»

Santiago Abascal se ha lanzado a la conquista de la izquierda indecisa con su apuesta por la prioridad nacional. «En este proyecto cabemos todos», ha señalado desde Plasencia este martes, rodeado de cientos de personas que han acudido a la atención de medios de comunicación.

La izquierda indecisa representa un caladero de votos estimados en más de 756.00 personas que estarían valorando confiar en Vox o en el PP en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Para Abascal, los altercados violentos en nombre del «movimiento antifascista» responden a una estrategia coordinada de la izquierda política para aplacar el mensaje de Vox en esta campaña electoral.

En Vox sospechan que la violencia se intensificará en las próximas semanas y que será «difícil» hacer llegar el mensaje a la gente puesto que el foco mediático no irá «al contenido» del proyecto sino a una simplificación de «simpatizantes» y «detractores» de Vox, tildados de «ultraderecha».

En esta tesitura, Abascal ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía española «sea del color que sea» para que escuche «sin intermediarios» el mensaje de Vox centrado en la prioridad nacional, la reemigración y el fin de la hiperregulación -desregulación, según la formación– como soluciones de lo que España necesita para «volver a prosperar».

El pacto PP-Vox en el Senado

El presidente de Vox ha hecho alusión al pacto sellado con el PP en las listas del Senado, con el objetivo de «hacer un frente común» a la izquierda. Abascal ha sostenido que pese a las «grandes diferencias» que existen entre ambas formaciones «en esencia», ambas formaciones estaban «obligadas» a hacer «un gesto político»: «Esperamos que sea útil».

Según el análisis de Abascal, el PP forma parte del problema en el que está sumida España. «Yo me presento a la Presidencia del Gobierno con ese marco político: prioridad nacional, remigración, desregulación y bajadas fiscales», ha sostenido, desmarcándose del proyecto político de Alberto Núñez Feijóo y el PP.

«Vox es un partido muy distinto al Partido Popular. Es más, yo quiero señalar que el Partido Popular no comparte el mensaje de prioridad nacional de Vox», ha sostenido, añadiendo que los de Feijóo no comparte «el mensaje de remigración y tampoco el programa de desregulación».

«Hasta tal punto que la coalición oculta entre el PP y el PSOE en Bruselas durante mucho tiempo ha sido la responsable de toda esa sobre regulación para el campo, para la industria, para la energía, para la educación y en todos los ámbitos», ha sentenciado.