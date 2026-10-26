Vox defiende el pacto con el PP para el Senado: «Una necesidad para expulsar a Sánchez»

Vox retirará sus candidaturas al Senado en seis circunscripciones y presentará un único candidato en otras 14 como gesto hacia el resto al Partido Popular, ante las próximas elecciones generales. Así lo ha anunciado el secretario de organización de Vox, Ignacio Garriga, este lunes, defendiendo el pacto con los populares como «una necesidad para expulsar» a Pedro Sánchez del poder.

La iniciativa de Vox finalmente ha fraguado en la dirección del PP, reticente en un primer momento a una estrategia electoral conjunta en el Senado. Sin embargo, el anuncio de la lista conjunta de PSOE y Frente Amplio en el Senado, hicieron saltar las alarmas a los populares.

Para la formación que lidera Santiago Abascal el sacrificio que asumen ambas formaciones es una muestra de «responsabilidad y altura de miras» frente a lo que considera un intento de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder y controlar las instituciones.

Este lunes, a pocas horas de que se cierre el plazo para presentar las listas al Senado y Congreso, el PP y Vox han anunciado oficialmente su estrategia. Lo han hecho a la vez, los secretarios generales de cada partido. Miguel Tellado en directo, desde la sede nacional en Génova, 13. Los de Vox con un comunicado de prensa y un vídeomensaje de Ignacio Garriga, que ha sustituido a la atención de medios habitual.

La decisión supone que Vox renuncia a competir con candidatos propios en seis circunscripciones y reduce su candidatura a un único aspirante en otras 14, mientras mantiene intacta su oferta electoral al Congreso. Por su parte, el PP renuncia a presentarse en Gerona, Tarragona y Guipúzcoa.

Las formaciones buscan así favorecer una mayor coordinación en el Senado sin renunciar a que sus votantes puedan respaldar sus siglas en las elecciones a la Cámara Baja.

La estrategia electoral de Vox y PP apela a la colaboración, pese a las diferencias entre ambas formaciones con la mirada puesta en la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, así como contrapoder del Congreso, ante el anuncio de presentar en la coalición de PSOE con el Frente Amplio.

«Vox estará siempre a la altura de lo que necesita España», ha asegurado Garriga, que ha advertido de que en los próximos comicios «nos jugamos mucho más que unas elecciones». El dirigente de Vox sostiene que Sánchez tratará de conservar el poder «de una forma u otra» y ha justificado la decisión de su partido en la necesidad de responder a lo que considera un intento de asalto a las instituciones de la mano de «extremistas y radicales».

La decisión de Vox en el Senado

En este contexto, Vox ha decidido retirar sus listas al Senado, y únicamente a esta Cámara, en seis circunscripciones y concurrir con un solo candidato en otras 14. La formación mantendrá, sin embargo, su presencia electoral al Congreso de los Diputados con plena normalidad en todas ellas.

«En todas ellas, nuestros votantes podrán, por supuesto, votar a Vox al Congreso de los Diputados con plena normalidad», ha subrayado Garriga, que ha presentado esta decisión como un gesto destinado a facilitar la coordinación entre las formaciones de la oposición en la Cámara Alta.

En concreto, Vox no presentará candidatura propia al Senado en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. Además, concurrirá con un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las 23 provincias restantes, el partido concurrirá con normalidad.

Un gesto hacia el PP

Garriga ha reconocido que Vox y el PP son formaciones políticas «muy diferentes y con discursos distintos», una diferencia que, según ha recordado, ambos partidos han defendido públicamente. Sin embargo, ha sostenido que existe un objetivo común que justifica la decisión: «No es ningún secreto que coincidimos en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Sánchez de todas las instituciones y eso es lo que nos debe ocupar y preocupar».

El dirigente de Vox ha expresado su confianza en que el resto de la oposición corresponda a este movimiento. «Estamos seguros de que el resto de la oposición corresponderá a este gesto», ha afirmado, en una apelación a la responsabilidad de las fuerzas que se oponen al Gobierno.