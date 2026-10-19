Abascal anuncia que Vox tiene «voluntad de algún entendimiento» con el PP para frenar a la izquierda en el Senado

Una mañana de lunes frenética en la sede de Vox: el líder de la formación, Santiago Abascal, ha dejado la puerta abierta a tejer una estrategia con el Partido Popular para hacer frente a la coalición de izquierdas en el Senado. Lo ha hecho a modo de declaración institucional desde Bambú tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

«Nosotros mantenemos la voluntad de algún entendimiento que proteja el Senado de los acuerdos que Sánchez ha alcanzado con la extrema izquierda», ha sostenido Abascal después de acordar la lista que encabezará en Madrid, donde ha elegido como su número 2 a la catalana Montse Lluis, la responsable de todos los pactos autonómicos que se han tejido con los populares.

El presidente de Vox ha recordado que la voluntad de Pedro Sánchez de «gobernar de una manera u otra», aludiendo a las propias palabras del presidente del Gobierno repetidas en las últimas semanas tras el adelanto electoral.

El líder de la formación ha acusado a Sánchez de ejercer la «coacción» y la «violencia callejera» para «influir en las próximas elecciones generales», poniendo de ejemplo, la acampada ilegal de la Puerta de Sol o la próxima huelga general anunciada por los sindicatos de CCOO y UGT. Así como de pretender utilizar el Tribunal Constitucional «para poder alterar el censo electoral en España».

Abascal anticipó el pasado sábado tras el anuncio de presentarse en coalición la izquierda, que Vox sería «capaz de todo» para «salvar España». Esta fue la reacción inmediata del presidente de la formación en redes sociales al confirmarse que PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta Ya concurrirán juntos en el Senado.

El objetivo que busca Vox al tender la mano al PP para llegar a un acuerdo en las listas del Senado sería «evitar el robo de estas elecciones»: «No será la primera vez que manipula un proceso electoral». «La única manera de evitarlo será con una respuesta masiva en las urnas por parte de la inmensa mayoría de los españoles», ha defendido.