Abascal elige como nº 2 de su lista a Montse Lluis, la negociadora de los pactos autonómicos con el PP

Santiago Abascal ha elegido como número 2 de su lista a la catalana Montse Lluis, la artífice de los pactos autonómicos con el Partido Popular. Lluis irá en la lista por Madrid.

Con su elección, el líder de Vox lanza un mensaje claro puesta su mirada en un posible futuro gobierno de coalición con el PP. Hay que advertir que Montse Lluis es uno de los pesos pesados en la formación y una de las personas de máxima confianza de Abascal. Forma parte del equipo del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y cuenta con el máximo respaldo de toda la Ejecutiva.

El Comité Ejecutivo Nacional (CNE), máximo órgano del partido entre asambleas, ha dado este lunes el visto bueno a las candidaturas con las que Vox concurrirá a los comicios del próximo 29 de noviembre.

Así es la lista de Vox por Madrid en el 29-N

Según ha podido saber OKDIARIO, como número tres acompañará a Santiago Abascal, el portavoz de Vox por Ceuta, Juan Sergio Redondo. El ceutí se ha convertido en una de las voces más acreditadas a nivel nacional sobre la ciudad autónoma y ha ganado notoriedad en las últimos meses tras su denuncia por la invasión, donde Vox es primera fuerza.

La actual portavoz en el Congreso, la cordobesa Pepa Millán, ocupará el cuarto puesto y de cinco irá el concejal en el Ayuntamiento de Madrid y medallista olímpico, Cristian Toro, quien fue nombrado hace un año portavoz nacional de Deportes en la formación.

Samuel Vázquez, n. 1 por Ávila

Además, el Comité Ejecutivo ha apostado por el policía nacional Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad e Inmigración. El madrileño encabezará la lista por Ávila.