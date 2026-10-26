Pacto en la derecha para el Senado: Vox se retira de 6 circunscripciones y el PP renuncia a presentarse en 3

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha anunciado este lunes en rueda de prensa en Génova que su formación ha llegado a un acuerdo con Vox para sumar fuerzas al Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y poder alcanzar la mayoría de tres quintos, clave para nombramientos del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El pacto -como respuesta a la alianza izquierdista Senado de Progreso- consiste en que Vox se retira de seis circunscripciones y presentará un solo candidato al Senado en catorce. En cambio, el PP no se presenta en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona. «Estamos ante una muy buena noticia para España», ha subrayado Tellado.

A través de un comunicado difundido por Vox, poco antes de la comparecencia de Tellado, la formación de Abascal ha avanzado que no presentará candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares.

En estas provincias, el acuerdo ha incluido finalmente la fórmula 2+1, como había publicado OKDIARIO, pues el PP se ha comprometido a incorporar en sus papeletas en la segunda o tercera posición de la lista, con las siglas del PP, a un candidato «independiente» a propuesta de Vox. Estos candidatos independientes de Vox, en caso de salir elegidos, formarían parte de la cuota de Vox para formar grupo parlamentario.

En lo referente a las circunscripciones de Canarias y Baleares, fuentes de Génova explican que en las islas pequeñas donde se elige a un sólo senador, Vox no se presentará. Mientras que la fórmula 2+1 se aplicará en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, donde se eligen a tres senadores.

Asimismo, Vox presentará un único candidato en catorce provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. Por su parte, el PP presentará aquí a sus tres candidatos, pero ve con buenos ojos que sus electores voten a dos de sus listas -aunque los ‘populares’ prefieren a los tres- y luego también al único candidato de Vox, según ha reconocido el propio Tellado en rueda de prensa. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá con normalidad con sus tres candidatos. Y lo mismo el PP.

«El Partido Popular y Vox son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos, pero no es ningún secreto que coincidimos en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Sánchez de las instituciones», ha destacado, por su parte, la formación de Abascal.

Preguntado sobre una eventual compensación para que Vox tenga grupo propio en el Senado (se requiere 10 senadores), algo que podría requerir la cesión de senadores autonómicos o de otros electos el propio 29-N, Tellado no ha ido más allá y ha señalado que el «acuerdo es el que es» tras exponerlo en rueda de prensa en Génova.