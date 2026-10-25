Feijóo culpa a la izquierda de la guerrilla urbana: «Como han perdido la calle, quieren incendiarla, yo plantaré cara a los violentos»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado directamente a la izquierda española como responsable de la violencia urbana que se ha desencadenado en España. Según Feijóo, la izquierda está «sembrando el odio, porque saben que van a perder». El líder del PP ha añadido que «(Pedro) Sánchez está jugando con fuego, el fuego del malestar social que ha provocado, el fuego de la violencia que no está frenando».

Alberto Núñez Feijóo se ha dirigido a «la mayoría silenciosa de españoles que no quieren que les gobierne esta gentuza» y les ha garantizado que «volverán a tener un gobierno que garantice su derecho a vivir tranquilos». «Os lo aseguro -ha seguido diciendo Feijóo- España es un país pacífico y la gente tiene derecho a vivir tranquila».

El líder popular ha asegurado que, en los últimos días, «hemos visto a demasiados cargos políticos de la izquierda radical justificar la creciente tensión en las calles… ¡Ojo! y también al PSOE, hay que decirlo claro».

Sin citar expresamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, Feijóo ha señalado a «un ministro todavía en ejercicio», que «afirmó que la única manera de evitarlo (la violencia) es votarles a ellos». Feijóo ha concluido su razonamiento asegurando que «se empieza blanqueando a Bildu y se acaba así». Y ha concluido: «Lo que estamos viendo es consecuencia de esa irresponsabilidad».

Por todo ello, el líder popular ha asegurado: «Yo no me callaré ni me pondré a correr si la convivencia de mi país está amenazada». Yo plantaré cara a los violentos que se atreven a quemar las calles. Yo velaré por la seguridad de todos».