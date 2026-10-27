La importante reflexión de Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura: «A los demonios no hay que creerles ni cuando dicen la verdad»

Gabriel García Márquez (Aracataca, 6 de marzo de 1927-Ciudad de México, 17 de abril de 2014) está considerado como uno de los autores más importantes de todos los tiempos y en 1992 su carrera fue premiada con el Nobel de Literatura. ‘Cien años de soledad’ es su gran obra a lo largo de una carrera en la que ha dejado varios escritos que están entre los más importantes de la literatura universal. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y las mejores frases de Gabriel García Márquez.

Gabriel García Márquez es un escritor colombiano, pero es uno de los más universales de todos los tiempos. Gabo, como así era conocido, fue uno de los exponentes de la alta literatura procedente de Sudamérica del siglo XX y también está considerado como uno de los padres del realismo mágico. Su gran obra fue publicada en 1967 y es ‘Cien años de soledad’, uno de los libros más importantes de todos los tiempos y que a día de hoy se sigue considerando un referente.

García Márquez escribió la obra entre 1965 y 1966 en Ciudad de México y un año después la sacó a la venta con un notable éxito. Esto hizo que a los 40 años a Gabriel García Márquez se le conociera en todo el mundo y su carrera fue premiada en 1992 cuando se le concedió el Premio Nobel de Literatura por «sus novelas e historias cortas, donde lo fantástico y lo real se combinan en un mundo compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente».

Además de ‘Cien años de soledad’, García Márquez escribió otras obras que están dentro de los mejores libros de la historia de la literatura y son los siguientes:

Crónica de una muerte anunciada (1981)

El amor en los tiempos del cólera (1985)

El general en su laberinto (1989)

Noticia de un secuestro (1996)

Las mejores frases de Gabriel García Márquez

«A los demonios no hay que creerles ni cuando dicen la verdad». Esta es la última reflexión que se ha hecho viral de un Gabriel García Márquez que a lo largo de su vida y obra también ha dejado un legado de frases que exponemos a continuación: