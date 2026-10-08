Gabriel García Márquez, escritor: «El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo»
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Gabriel José García Márquez (Aracataca, Magdalena, 6 de marzo de 1927-Ciudad de México, 17 de abril de 2014) fue un escritor, guionista y periodista colombiano. Reconocido especialmente por sus novelas y cuentos, también cultivó la narrativa de no ficción, los discursos, los reportajes, las críticas cinematográficas y las memorias. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura «por sus novelas e historias cortas, donde lo fantástico y lo real se combinan en un mundo compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente».
Está considerado una de las figuras fundamentales del realismo mágico, y su novela más célebre, «Cien años de soledad», se convirtió en una de las obras más representativas de esta corriente literaria. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de Cien años de soledad, al considerar la obra uno de los grandes clásicos de la literatura hispánica de todos los tiempos.
«El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo»
Esta reflexión pertenece a «Cien años de soledad» y, con ella, Gabriel García Márquez describe un mundo que todavía está por descubrir, un lugar en el que la realidad parece encontrarse en sus primeros días y en el que las personas tienen que aprender a reconocer, comprender y nombrar todo aquello que las rodea.
«El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo» aparece al comienzo de la novela, cuando García Márquez presenta Macondo como un lugar prácticamente aislado del resto del mundo. Sus habitantes viven en una comunidad joven, donde muchas cosas resultan desconocidas. En este contexto, nombrar algo es una de las primeras formas de apropiarse de la realidad, ya que permite identificarlo, recordarlo y compartirlo con los demás. Por eso, la imagen de los habitantes de Macondo señalando las cosas con el dedo tiene una enorme fuerza simbólica.
Pero esta frase también se puede entender desde una perspectiva mucho más profunda. Los seres humanos vivimos rodeados de cosas que creemos conocer porque hemos aprendido a nombrarlas. Sin embargo, poner una palabra a algo no significa necesariamente comprenderlo. Por ejemplo, podemos saber qué es el amor y, aun así, no entender por qué amamos a determinadas personas.
En este sentido, en la literatura de García Márquez, lo extraordinario aparece mezclado con lo cotidiano hasta el punto de que resulta difícil establecer el límite entre la realidad y la imaginación. Precisamente, ésta es una de las características más destacadas del realismo mágico.
Citas de Gabriel García Márquez
- «Te quiero no por quien eres sino por quien soy cuando estoy contigo»
- «La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido»
- «La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla»
- «No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad»
- «Nadie se va por completo mientras alguien lo recuerde»
- «La sabiduría llega cuando ya no es útil para nadie»
- «Siempre habrá gente que te lastime así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y solo ser más cuidadoso en quien confías dos veces»
- «La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir»
- «Puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para alguna persona tú eres el mundo»
- «La nostalgia, como siempre, había borrado los malos recuerdos y magnificado los buenos»
- «El éxito no se lo deseo a nadie. Le sucede a uno lo que los alpinistas, que se matan por llegar a la cumbre y cuando llegan, ¿qué hacen? Bajar, o tratar de bajar discretamente, con la mayor dignidad posible»
- «Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón»
- «No te esfuerces tanto, las mejores cosas suceden cuando menos te las esperas»
- «Ningún lugar es más triste que una cama vacía»
- «La felicidad no es como dicen, que solo dura un instante y no se sabe que se tuvo sino cuando se acabó. La verdad es que dura mientras dure el amor»
- «El amor se hace más grande y noble en la calamidad»
- «La ilusión no se come -dijo ella- No se come, pero alimenta -replicó el coronel»
- «El problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor, y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno»
- «No llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió»
- «Las cosas tienen vida propia. Todo es cuestión de despertarle el ánima»
- «No tenemos otro mundo al que podernos mudar»
- «La creación intelectual es el más misterioso y solitario de los oficios humanos»
- «La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos»
- «El periodismo es el mejor oficio del mundo»
- «La dignidad no consiste en poseer honores, sino en merecerlos»