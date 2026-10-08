Gabriel García Márquez, escritor: «El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo»

Gabriel José García Márquez (Aracataca, Magdalena, 6 de marzo de 1927-Ciudad de México, 17 de abril de 2014) fue un escritor, guionista y periodista colombiano. Reconocido especialmente por sus novelas y cuentos, también cultivó la narrativa de no ficción, los discursos, los reportajes, las críticas cinematográficas y las memorias. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura «por sus novelas e historias cortas, donde lo fantástico y lo real se combinan en un mundo compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente».

Está considerado una de las figuras fundamentales del realismo mágico, y su novela más célebre, «Cien años de soledad», se convirtió en una de las obras más representativas de esta corriente literaria. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de Cien años de soledad, al considerar la obra uno de los grandes clásicos de la literatura hispánica de todos los tiempos.

«El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo»

Esta reflexión pertenece a «Cien años de soledad» y, con ella, Gabriel García Márquez describe un mundo que todavía está por descubrir, un lugar en el que la realidad parece encontrarse en sus primeros días y en el que las personas tienen que aprender a reconocer, comprender y nombrar todo aquello que las rodea.

«El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo» aparece al comienzo de la novela, cuando García Márquez presenta Macondo como un lugar prácticamente aislado del resto del mundo. Sus habitantes viven en una comunidad joven, donde muchas cosas resultan desconocidas. En este contexto, nombrar algo es una de las primeras formas de apropiarse de la realidad, ya que permite identificarlo, recordarlo y compartirlo con los demás. Por eso, la imagen de los habitantes de Macondo señalando las cosas con el dedo tiene una enorme fuerza simbólica.

Pero esta frase también se puede entender desde una perspectiva mucho más profunda. Los seres humanos vivimos rodeados de cosas que creemos conocer porque hemos aprendido a nombrarlas. Sin embargo, poner una palabra a algo no significa necesariamente comprenderlo. Por ejemplo, podemos saber qué es el amor y, aun así, no entender por qué amamos a determinadas personas.

En este sentido, en la literatura de García Márquez, lo extraordinario aparece mezclado con lo cotidiano hasta el punto de que resulta difícil establecer el límite entre la realidad y la imaginación. Precisamente, ésta es una de las características más destacadas del realismo mágico.

Citas de Gabriel García Márquez