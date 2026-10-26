Mario Picazo y los meteorólogos expertos coinciden: en el puente de Todos los Santos se esperan lluvias ligeras y temperaturas altas en estas provincias

El mes de octubre se marcha con temperaturas impropias para esta época del año. Los termómetros siguen estando por encima de la media en algunas partes de España y así lo confirma el meteorólogo Mario Picazo que avisa como evolucionará el tiempo durante los próximos días y qué llegará para el puente de todos los Santos.

Las previsiones confirman que las altas presiones cogerán fuerza en gran parte del país, favoreciendo jornadas soleadas y precipitaciones escasas. Aunque, en algunas zonas podría cambiar considerablemente conforme vaya avanzando la semana.

Las temperaturas de este fin de semana

La última semana de mes llega con temperaturas cálidas. En algunas zonas como Sevilla, Córdoba y Murcia se alcanzarán entre los 25 y 30 grados. En Madrid la situación será distinta, ya que las máximas rondarán los 22 o 23 grados. A pesar de esto, entre el martes y el miércoles se espera un descenso térmico en el norte y centro peninsular que irá cambiando de cara al fin de semana.

¿En qué zonas podría llover en el puente de Todos los Santos?

Este fin de semana será más largo y Picazo habla de un predominio de tiempo estable. El especialista alerta también sobre posibles precipitaciones en determinadas comunidades. En el caso de Galicia y el Cantábrico, presentarán una mayor probabilidad con respecto a las lluvias debido a la aproximación de frentes atlánticos.

A su vez, la llegada del frío y el viento de levante podría favorecer la inestabilidad en Baleares y Comunidad Valenciana. Se prevén precipitaciones en el sur de Cataluña, Murcia y Almería. En el resto de España, predominarán las tardes más cálidas con noches frescas en el interior donde la niebla pOdría ser una de las protagonistas del fin de semana.

Por lo tanto, este puente de Todos los Santos llega con temperaturas elevadas y lluvias localizadas en algunas áreas concretas, una previsión que podría ir variando con el paso de los días y conforme se vaya acercando el fin de semana.