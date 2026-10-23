El aviso del meteorólogo José Antonio Maldonado por la borrasca que va a reventar a media España: «Vientos de más de 100 km/h y a olas de hasta 10 metros de altura al norte»

La dana Adam nos dejó abundantes precipitaciones en la mayoría del país, principalmente intensas, algunas incluso torrenciales, en zonas del sur de Valencia y norte de Alicante. Varias cantidades registradas en el transcurso de un día fueron similares a las de la dana de 2024, que trajo consigo el fallecimiento de 233 españoles.

Las lluvias más importantes fueron superiores a 700 l/m² en menos de 36 horas en Pego y Forna (Alicante), según los datos de Avamet, pero ligeramente por debajo del récord en 24 horas marcado en Oliva, con 817 l/m². Con el transcurso de las horas, la atmósfera volvió a su estado natural a la par que las temperaturas experimentaron un notorio descenso, llegando a helar en las zonas más altas de los sistemas montañosos.

La borrasca Austen se aproxima

Si bien la jornada de ayer fue relativamente tranquila en toda España, los efectos de la borrasca Austen empezaron a vislumbrarse por la tarde en Galicia y zona cantábrica. Austen, nombrada por la Met Office, dejará a su paso vientos de más de 100 km/h y olas de hasta 10 metros de altura en el norte peninsular.

La borrasca Austen y sus frentes asociados se aproximarán durante el día de hoy a la mitad norte de la Península. Se registrarán precipitaciones débiles o moderadas que pueden caer en forma de nieve en las zonas de alta montaña, principalmente en el Pirineo y en la Cordillera Cantábrica a alturas entre 1.800 y 2.000 metros. En áreas del noroeste de Galicia rebasarán los 20 l/m², con ligeras lloviznas en la zona más septentrional de Canarias. En el resto del país, intervalos nubosos.

Las temperaturas registrarán ascensos en las regiones mediterráneas y descenderán en gran parte de la península, con estabilidad en el interior. Vientos de poniente con fuertes rachas de viento se establecerán en el Cantábrico y Ampurdán, con alisios moderados tirando a fuertes en Canarias.

Lluvias en el norte y subida de las temperaturas el finde

El sábado contaremos con cielos nubosos en sectores del Cantábrico, con chubascos esencialmente en las comarcas orientales. También dejarán su impronta en los Pirineos, con nieve en cotas altas, el noreste de Cataluña y Baleares. Cielos despejados y con pocas nubes en el resto peninsular, con nieblas a primeras horas en las montañas del norte.

Las temperaturas durante el día registrarán un ligero ascenso en las comarcas mediterráneas, con las mínimas proporcionalmente en descenso. Los vientos de poniente se impondrán, con rachas intensas de los alisios en Canarias.

Al igual que en toda la semana, el domingo permanecerá la nubosidad abundante con algunas lluvias en las regiones cantábricas y en los Pirineos. En el resto de España, escasa nubosidad. Se prevé la posibilidad de lloviznas en el norte de Canarias. En cuanto a las temperaturas, tendremos un ascenso generalizado, además de la predominancia de vientos de poniente y potentes rachas de alisios en Canarias.