Clima en Andalucía: cielos variables, posibles lluvias y viento fuerte en el Estrecho según AEMET

Hoy, 23 de octubre de 2026, en el conjunto del territorio de Andalucía, se prevé un día con cielos que irán de intervalos nubosos a poco nubosos o despejados por la tarde. Aunque la madrugada puede traer alguna lluvia débil en el suroeste, las temperaturas experimentarán un descenso en la vertiente atlántica, mientras que en la mediterránea se mantendrán o ascenderán. Los vientos serán flojos y variables, destacando el poniente ocasionalmente fuerte en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 23 de octubre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento, regalando un brillante amanecer en Sevilla mientras el sol asoma tímido por el horizonte a las 08:39. Las temperaturas suaves, con un mínimo de 11 grados, prometen un ascenso agradable, alcanzando hasta los 26 grados durante el día. El viento, con una velocidad media de 10 km/h, soplará de forma ligera, haciéndonos sentir un ambiente cálido y acogedor, aunque la humedad, que puede alcanzar el 90%, puede hacer que el calor se sienta más intenso, cargando el aire.

Ya por la tarde, disfrutaremos de un cielo despejado que se mantendrá sereno, ideal para dar un paseo al atardecer, cuando el sol se oculta a las 19:36 dejando tras de sí un espectáculo de colores. Sin posibilidades de lluvia ni rachas fuertes, el tiempo en Sevilla se presenta como un día perfecto para disfrutar al aire libre, donde la luz del sol iluminará cada rincón de la ciudad y nos recordará que la primavera está en pleno apogeo.

CÃ³rdoba: ambiente inestable con lluvias y viento

La mañana en Córdoba se presenta con una atmósfera inquieta, donde el viento empieza a recorrer las calles, anunciando un cambio. A medida que avanza el día, se espera un aumento de las nubes, especialmente por la tarde, cuando las lluvias se harán más notorias, acompañadas de ráfagas de viento que alcanzarán los 40 km/h.

La temperatura contrastará significativamente entre la mañana y la tarde, con un máximo de 25°C que se sentirá especialmente agobiante debido a la humedad que podría alcanzar el 100%. Es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un descenso térmico al caer la noche, cuando la sensación será notablemente más fresca.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo mayormente estable, con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de la luz del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 26 grados y aunque habrá un viento leve de dirección variable, no se esperan lluvias en el horizonte, lo que contribuye a una sensación de confort durante el día.

Es una ocasión perfecta para salir a pasear y disfrutar del aire fresco, tal vez un buen momento para un café en terraza, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para realizar actividades al aire libre sin preocupaciones.

Cielo despejado y viento fresco en CÃ¡diz

El día en Cádiz amanece con un cielo despejado que promete una jornada agradable, libre de lluvia y con temperaturas suaves. Durante la mañana, los termómetros marcarán alrededor de 16°C, mientras que la sensación térmica se mantendrá similar, creando un ambiente fresco. A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 23°C, lo que hará que la sensación térmica se eleve también, ofreciendo un respiro agradable. Sin embargo, se prevén rachas de viento de hasta 35 km/h, lo que podría resultar en una sensación más fresca de lo habitual.

Con un 90% de humedad relativa, el ambiente será bastante húmedo, por lo que se recomienda disfrutar de esta jornada al aire libre antes de que el sol se oculte a las 19:38, brindando un total de más de diez horas de luz. La tarde se presentará con cielos parcialmente nublados, ofreciendo contrastes sutiles. En resumen, se trata de un día idóneo para dar un paseo o disfrutar de las bellezas de la ciudad, con temperaturas agradables y un viento que aporta frescura.

JaÃ©n: cielo despejado y temperaturas agradables

El tiempo en Jaén se presenta hoy con un cielo mayormente despejado, permitiendo que la luz del sol ilumine la mañana. Las temperaturas son suaves, alcanzando ya los 13 grados y ofreciendo una sensación agradable. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en el calor, con máximas que rozarán los 20 grados por la tarde, lo que favorece disfrutar de un paseo al aire libre. No olvides llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan y el ambiente se vuelva más fresco.

Cielo despejado y viento moderado en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que irá dando paso a una jornada soleada. La mañana se disfrutará con temperaturas frescas de 17 grados, mientras que por la tarde el mercurio ascenderá hasta los 27, ofreciendo un agradable contraste que animará a disfrutar del aire libre.

Sin embargo, a pesar de la ausencia de lluvia durante el día, se recomienda estar atento a las ráfagas de viento que alcanzarán los 35 km/h. La tarde será ideal para pasear, aunque es aconsejable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche.

Granada: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados, una ligera brisa y temperaturas frescas que rondan los 11 grados. El ambiente invita a disfrutar de un paseo por la ciudad, ya que no se prevén lluvias ni brumas que alteren la tranquilidad matutina.

A medida que avanza el día, el sol se hará más presente, elevando gradualmente la temperatura hasta alcanzar los 20 grados por la tarde. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas y disfrutar del calor del sol mientras se pasea. Ideal para una salida al aire libre y disfrutar de la belleza de Granada.

AlmerÃ­a: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que irá cambiando a lo largo del día. La mañana arranca fresca con una temperatura mínima de 16°C, pero conforme avance la jornada, se prevé que el mercurio suba hasta alcanzar los 25°C por la tarde, acompañada de una brisa ligera del sur que soplará a unos 5 km/h.

Hacia la tarde-noche, se recomienda estar preparado, ya que aunque la probabilidad de lluvia es nula, el descenso de las temperaturas a 19°C ofrecerá un contraste notable con el calor de la tarde. Disfruten del día antes de que el sol se ponga a las 19:22.