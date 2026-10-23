Cielos cubiertos y precipitaciones débiles marcarán el día en toda la provincia, aunque el sur se verá afectado de manera más leve. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán suavemente, especialmente en el interior. El viento soplará del oeste, moderado en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias intensas y ambiente fresco durante el día

El cielo se despereza lento sobre Bilbao, en un día gris que trae consigo la promesa de fuertes lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, la probabilidad de precipitaciones es alta, lo que convertirá la jornada en un desfile de nubes cargadas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados, sintiéndose más frescas debido a la suave brisa que soplará del oeste a unos 20 km/h, aunque en algunos momentos podría intensificarse.

A medida que avanza la tarde, la intensidad de las lluvias no dará tregua, sumándose a un ambiente pesado por la alta humedad que alcanzará niveles notorios. Con la luz del sol que comenzará a despedirse alrededor de las 19:15, el día se cerrará bajo un manto gris que invita a refugiarse en casa, mientras la sensación térmica podría hacer que el aire se sienta aún más fresco. Así que preparen los paraguas y busquen abrigo, pues el tiempo hoy será un claro recordatorio de que el otoño está en su apogeo.

Cielo gris y lluvias intensas en Baracaldo

La jornada en Baracaldo se presenta cargada de inestabilidad, con un cielo gris cubriendo las calles y una sensación de pesadez en el aire. Desde primeras horas, las ráfagas de viento que soplan del norte hacen que la temperatura baje a niveles frescos, acentuando la previsión de lluvias que se intensificarán a medida que avance el día.

Aunque la mañana arranca con una leve brisa y temperaturas que rondan los 14 grados, la tarde traerá consigo un panorama más tormentoso, con lluvias continuas y un viento que superará los 50 km/h. Si bien la temperatura máxima alcanzará los 19 grados, la sensación térmica puede descender hasta los 11. Es recomendable llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% tanto en la mañana como en la tarde-noche.

Guecho: cobertura de nubes y lluvias constantes

El día amanece en Guecho con el cielo cubierto, donde la probabilidad de lluvia es del 100% desde la madrugada hasta el mediodía, lo que augura una jornada bastante húmeda, con una sensación térmica que podría descender hasta los 12°C. La temperatura matutina se situará alrededor de los 15°C, pero el ambiente se sentirá más pesado debido a la alta humedad, que alcanzará el 90%. El viento soplará de forma moderada desde el oeste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h, así que se recomienda tener precaución.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. El cielo continuará cubierto y las temperaturas oscilarán hasta los 19°C, con una sensación térmica igualmente fresca. Con solo unas 10 horas de luz, dado que el sol saldrá a las 08:35 y se pondrá a las 19:16, es un buen momento para aprovechar las breves pausas sin lluvia, aunque es muy probable que el tiempo húmedo predomine en la ciudad.

Santurce: ambiente templado con nubes suaves

El tiempo presenta un ambiente templado, con el cielo algo nuboso durante la mañana y algunas nubes más en la tarde. A lo largo del día pueden ocurrir lluvias, aunque son leves y el viento soplará con suavidad, creando una sensación agradable.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar las actividades diarias con tranquilidad. La temperatura variará suavemente, lo que favorece un ambiente cómodo para quienes se aventuren a explorar.

Cielo nublado y lluvia constante en Basauri

Este miércoles, Basauri amanece bajo un cielo muy nublado, con una temperatura de 10 grados que puede dar una sensación aún más fría. A medida que avance la jornada, es importante tener a mano un paraguas, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% tanto en la mañana como en la tarde-noche, con rachas de viento que alcanzarán hasta los 30 km/h. A pesar de que la máxima se situará en 18 grados, lo más recomendable es vestirse en capas y estar preparado para un día húmedo y ventoso.