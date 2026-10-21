El ‘niño meteorólogo’ Jorge Rey avisa del tiempo de esta semana: lluvias todos los días en Canarias y atención a las islas orientales

El tiempo en Canarias vuelve a estar marcado por las lluvias y la incertidumbre meteorológica. Jorge Rey, conocido popularmente como el niño meteorólogo, ha advertido de que las precipitaciones podrían aparecer todos los días de esta semana, especialmente en las islas orientales. Su pronóstico coincide con un episodio de inestabilidad que ya ha dejado importantes acumulaciones de agua en algunos puntos del archipiélago. La previsión oficial también contempla chubascos localmente fuertes y tormentas, aunque la distribución de las lluvias variará según la isla y el municipio.

Jorge Rey pone el foco en Canarias

El joven burgalés ha compartido en su canal de YouTube sus previsiones para los próximos días y ha situado a Canarias entre las zonas que seguirán pendientes de la evolución de las precipitaciones. Jorge Rey destaca que podría llover a diario, con especial atención a la parte oriental del archipiélago. No obstante, esta afirmación no significa que vaya a llover de forma continua en todas las islas, ya que los chubascos pueden ser irregulares y concentrarse en determinadas zonas.

La situación meteorológica está relacionada con la presencia de una DANA, un fenómeno que favorece la inestabilidad atmosférica y puede provocar precipitaciones intensas en periodos cortos. La evolución de esta situación determinará dónde se concentran los chubascos durante los próximos días. Para conocer el riesgo concreto, es importante distinguir entre las predicciones de Jorge Rey y los avisos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET activa avisos por lluvias y tormentas

Este miércoles, 21 de octubre, la inestabilidad continúa afectando al archipiélago. La AEMET ha activado avisos amarillos por lluvias en las islas, ante la posibilidad de chubascos localmente fuertes y tormentas. El Gobierno de Canarias también ha actualizado la situación a prealerta por lluvias en todo el archipiélago, atendiendo a la información meteorológica disponible.

En las islas montañosas, las lluvias afectarían especialmente a las vertientes norte y este, aunque también podrían aparecer en otras zonas. En Tenerife y Gran Canaria, la nubosidad y los chubascos podrían alternarse con algunos claros.