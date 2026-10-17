Jorge Rey lanza un aviso sobre el tiempo en España: «Otra DANA traerá fuertes tormentas a estas zonas el domingo y el lunes»

Jorge Rey ha vuelto a hacerse viral con una advertencia para este fin de semana: llega otra DANA y el Mediterráneo será la zona más castigada. El joven extremeño, conocido por sus predicciones a partir de las cabañuelas, sitúa lo peor entre el domingo y el lunes. Esta vez, además, su aviso coincide con lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha emitido un aviso especial por la llegada de la DANA Adam, la primera de este otoño.

La predicción de Jorge Rey para la DANA: días y zonas con más tormentas

En un vídeo publicado el 15 de octubre y atribuido a Jorge Rey, el joven sitúa el momento más complicado entre el domingo 18 y el lunes 19, con la inestabilidad concentrada en el litoral mediterráneo y, sobre todo, en el sur de Valencia y en Alicante. También menciona Murcia, Málaga y Barcelona entre las zonas que podrían verse afectadas. Además, anticipa que es probable que lleguen alertas de Protección Civil a los teléfonos móviles.

Conviene recordar que Jorge Rey no es meteorólogo. Sus predicciones se basan en las cabañuelas, un método tradicional que observa el tiempo de determinados días del año para anticipar el de los meses siguientes y que no tiene respaldo científico. Su popularidad en redes es enorme, pero ante un episodio como este la referencia que hay que seguir son los avisos oficiales de la AEMET y de Protección Civil.

Lo que dice la AEMET: aviso especial por la DANA Adam

La AEMET ha confirmado la llegada de la DANA Adam, que afectará a la Comunitat Valenciana desde este sábado 17 hasta, al menos, el lunes 19 de octubre. En su aviso especial alerta de la posibilidad de inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, y de crecidas repentinas en arroyos y ramblas. Señala el domingo y el lunes como los días más adversos del temporal.

Las primeras tormentas llegan este sábado, con avisos amarillos en buena parte de la Comunitat. Según explicó el conseller de Emergencias de la Generalitat, el sábado afectará fundamentalmente al sur de la provincia de Alicante, con unos 30 litros por metro cuadrado en una hora. Lo más importante, sin embargo, empezará a partir de las 00:00 horas del domingo.

Domingo 18: aviso naranja y posible aviso rojo

El domingo concentra los avisos más altos. La AEMET ha activado el aviso naranja durante toda la jornada en el litoral norte y el litoral sur de Valencia, en el interior sur de la provincia y en el litoral norte de Alicante. En estas zonas pueden caer 60 litros por metro cuadrado en una hora y 150 en 12 horas, y no se descarta que en algunos puntos se alcancen los 300 litros en 24 horas. El resto de la Comunitat estará en aviso amarillo, salvo el interior de Castellón.

Esas cifras son las que mantienen sobre la mesa la posibilidad de un aviso rojo, cuyo umbral está en 180 litros en 12 horas. La propia Generalitat ha reconocido que la AEMET no descarta elevar el nivel durante el domingo si se confirman los acumulados. Entre las zonas donde se esperan las lluvias más intensas, la agencia señala el entorno del cabo de la Nao y el litoral y prelitoral de Alicante.

Lunes 19: el episodio no termina el domingo

La AEMET mantiene la situación adversa al menos hasta el lunes 19, que junto al domingo será una de las jornadas potencialmente más complicadas. Por eso conviene no dar por cerrado el episodio el domingo por la noche y seguir pendiente de la evolución de los avisos durante el inicio de la semana, porque los acumulados de varios días seguidos aumentan el riesgo de desbordamientos.

En redes y en algunos medios circulan también cifras de hasta 400 litros procedentes de modelos meteorológicos. Son estimaciones de modelos concretos y no forman parte de los avisos oficiales de la AEMET, así que no conviene tomarlas como previsión.

Qué recomienda Emergencias

La Generalitat Valenciana ha pedido a la población que extreme las precauciones ante la posibilidad de inundaciones. Entre sus recomendaciones, insiste en evitar los desplazamientos innecesarios en las zonas con aviso, no cruzar nunca cauces, ramblas ni zonas inundadas, ni a pie ni en coche, y subir a pisos elevados si el agua empieza a entrar en una vivienda o un garaje. También pide no bajar a sótanos ni aparcamientos subterráneos durante las lluvias intensas.

Si recibes una alerta de Protección Civil en el móvil, sigue sus indicaciones y consulta los avisos actualizados de la AEMET antes de salir de casa. Con lo aprendido en los últimos años, la mejor forma de afrontar un episodio así es anticiparse: informarse por canales oficiales, no confiarse y no exponerse cuando el cielo da señales de que viene lo peor.