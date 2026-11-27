La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos ex alcaldes socialistas de Huévar del Aljarafe por contratar irregularmente a 21 vecinos del municipio con el objetivo de conseguir apoyos electorales. La sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, recoge documentos manuscritos en los que se planteaba expresamente ofrecer puestos de trabajo municipales a personas que pudieran respaldar al PSOE en las urnas, así como un listado con viviendas, vecinos, empleos desempeñados y una contabilización de posibles votos.

Los condenados son Rafael Moreno Segura y Aurea Moreno Borrego, que ocuparon la Alcaldía de este municipio sevillano durante el periodo investigado. La Sección Primera de la Audiencia Provincial considera probado que ambos realizaron contrataciones completamente irregulares entre 2013 y 2019, sin tramitar expedientes, sin procesos selectivos y sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público.

La resolución judicial impone a Rafael Moreno Segura ocho años y seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier empleo o cargo público, mientras que Aurea Moreno Borrego ha sido condenada a doce años de inhabilitación. Ambos deberán asumir, además, la mitad de las costas procesales, incluidas las correspondientes a las acusaciones particulares.

Uno de los elementos más relevantes de la sentencia se encuentra en la documentación manuscrita incorporada a la causa a raíz de la denuncia de la Fiscalía. Entre esos documentos figura uno titulado «Reunión Alcalde, lunes 26 octubre», en el que aparece una anotación especialmente reveladora sobre la finalidad de las contrataciones. «Apoyar con contratos (aun de 1/2 jornada) a chavales que nos puedan apoyar», recoge literalmente el escrito.

El mismo documento contiene otra referencia al comportamiento electoral de los vecinos: «Vamos a ir de verdad a apoyar a los nuestros; no puede haber varios miembros de una familia (que no nos vote) y ninguno de otras que, en teoría, sí nos vota». La Audiencia considera que este material avala la contratación arbitraria que llevaron a cabo los responsables municipales.

Pero no es el único documento que aparece en la investigación. La sentencia también recoge la existencia de un escrito denominado ‘Plan 1.000’, en el que se relacionaban por calles distintas viviendas del municipio, sus moradores, los trabajos que desempeñaban en el ámbito municipal y los posibles votos que podían representar. Junto a él figuraba un listado del personal contratado por el Ayuntamiento bajo el título «Relación de personal Casos B».

21 vecinos contratados sin proceso selectivo

La sentencia identifica a los 21 vecinos que fueron contratados durante los mandatos de ambos alcaldes. Los contratos se formalizaron en diferentes periodos y, en algunos casos, se repitieron o prorrogaron las relaciones laborales con las mismas personas. La Audiencia subraya que ninguna de estas incorporaciones contó con los procedimientos de selección legalmente establecidos.

Tampoco existía una bolsa de empleo municipal, ni se publicitaban las ofertas de trabajo, ni se realizaba una valoración de los méritos de los candidatos. Los magistrados consideran acreditado que las personas interesadas acudían al Ayuntamiento, solicitaban trabajo y eran derivadas a Asuntos Sociales antes de formalizarse su contratación.

Otro de los aspectos determinantes para la condena fueron los reiterados avisos de la Secretaría-Intervención municipal. La funcionaria formuló reparos mensuales entre 2012 y 2017, advirtiendo que no existían expedientes de contratación, procesos selectivos ni consignación presupuestaria para algunas de las incorporaciones.

Pese a estas advertencias, los dos responsables municipales continuaron formalizando contratos y ordenando el levantamiento de los reparos para permitir el abono de las nóminas. La Audiencia considera que ambos conocían perfectamente las irregularidades y que no se trató de actuaciones puntuales, sino de una práctica mantenida durante años.