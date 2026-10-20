La AEMET avisa de que la DANA Adam seguirá dejando lluvias y tormentas en España: estas son las zonas más afectadas

España afronta una nueva jornada marcada por las consecuencias de la DANA Adam, que ha dejado lluvias torrenciales, inundaciones y acumulaciones extraordinarias de agua en el área mediterránea. Aunque la situación meteorológica comenzará a mejorar en algunas zonas, la inestabilidad no desaparecerá por completo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que los chubascos y las tormentas continúen en determinados puntos, por lo que será importante consultar los avisos oficiales antes de realizar desplazamientos.

La DANA Adam mantiene la inestabilidad

La depresión aislada en niveles altos, bautizada como Adam por la AEMET, ha protagonizado uno de los episodios meteorológicos más adversos de este otoño. Durante los últimos días, la combinación de aire frío en altura y vientos húmedos procedentes del Mediterráneo ha favorecido precipitaciones muy intensas, especialmente en la Comunidad Valenciana y Baleares.

Cataluña y el norte, pendientes de las lluvias

Cataluña ha sido una de las zonas que ha mantenido la atención de los meteorólogos durante el desplazamiento del temporal. Las precipitaciones pueden seguir afectando a distintos puntos del nordeste peninsular, con chubascos localmente fuertes y tormentas que podrían complicar la situación en las áreas más expuestas.

La evolución será desigual según el territorio. Mientras algunas zonas experimentarán una mejoría, otras todavía pueden registrar precipitaciones, especialmente en áreas del norte peninsular. La previsión general también apunta a que las lluvias quedarán más acotadas a estas regiones y a las zonas montañosas de Canarias a medida que avance la semana.

Un ambiente más otoñal

El episodio de inestabilidad también ha contribuido a poner fin al ambiente anormalmente cálido que había predominado durante jornadas anteriores. La llegada de aire más frío ha favorecido un descenso de las temperaturas y una sensación más propia de la segunda mitad de octubre.

Este cambio no significa que vaya a llover de forma generalizada en toda España. La distribución de las precipitaciones será irregular y habrá diferencias entre comunidades, por lo que conviene consultar la predicción específica de cada localidad.

Consulta los avisos antes de salir

Tras las inundaciones provocadas por Adam, es fundamental no confiarse aunque la lluvia pierda intensidad. Los cauces, barrancos y pasos inferiores pueden conservar agua o presentar riesgos después de las precipitaciones más fuertes.

La AEMET actualiza sus avisos en función de la evolución de cada fenómeno. Antes de viajar, lo más recomendable es consultar su página oficial y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas que hayan sufrido acumulaciones importantes de agua.