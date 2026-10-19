Impactantes imágenes en Mallorca por la DANA Adam: las fuertes lluvias inundan un colegio de Calvià

Las fuertes lluvias provocadas por la DANA Adam están dejando impactantes imágenes en numerosas localidades de Mallorca. Una de las más sorprendentes ha ocurrido en el municipio de Calvià, donde el colegio Ágora ha quedado totalmente inundado de agua tras el paso de la gota fría.

Tal y como se puede ver en el vídeo difundido en redes sociales por el canal meteorológico IBMeteo, las intensas lluvias han anegado las instalaciones del centro educativo, convirtiendo los exteriores del inmueble en un auténtico río desbordado.

📹 Escola Àgora (Portals, Mallorca) 🌧️ Per si qualcú encara tenia dubtes sobre si s’havien de suspendre les classes avui… Les imatges de l’Escola Àgora parlen per si soles. Sort que avui els alumnes no han hagut d’anar a escola! 🌐 https://t.co/euxcMqVvsE https://t.co/R1UCclcqaA — IBMeteo (@ibmeteo) October 19, 2026

Las imágenes, que no han tardado en circular con rapidez por internet, han servido para disipar cualquier tipo de duda respecto a las medidas preventivas adoptadas por el Govern balear, que había suspendido las clases de este lunes en Mallorca, Ibiza y Formentera por el temporal.

Por el momento, la Dirección General de Emergencias e Interior mantiene activada la alerta roja (índice de gravedad 2, IG-2, del Plan Meteobal) por lluvias y tormentas en Ibiza, Formentera y Mallorca, así como la situación operativa 2 (SO-2) del Plan Inunbal en estas tres islas, debido a la inestabilidad meteorológica que continúa afectando al archipiélago.

Uno de los momentos más críticos ha ocurrido cuando los servicios de emergencias han tenido que rescatar a una persona que, debido a las fuertes lluvias, se ha visto obligada a pasar la noche en el interior de su coche en Cala Mestella, en el municipio de Santa Eulària (Ibiza).

En cuanto a la previsión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aeemt) indica que las lluvias continuarán a lo largo del día en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. Durante las primeras horas de la tarde todavía pueden producirse precipitaciones intensas en las Pitiusas y Mallorca.

⛈️Las tormentas se van desplazando hacia el NE y en la próxima hora ya dejarán Mallorca. · Hasta la noche ya no esperamos que vuelvan a formarse de nuevo. 👇Animación radar de las últimas 3 h y precipitación/rayos previstos a partir de las 14 h.l. https://t.co/X1dMtfgN7h — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) October 19, 2026

Posteriormente, se prevé una tregua relativa durante la tarde, pero las lluvias volverán a intensificarse durante la noche y la madrugada del martes en todas las islas.