La DANA Adam azota con fuerza a Mallorca: inundaciones en Sa Pobla, destrozos en comercios y barcos hundidos

La DANA Adam azota con fuerza a Mallorca. Las fuertes lluvias están generado un auténtico caos en algunas partes de la isla, que permanece en alerta roja. En el municipio de Sa Pobla se han registrado inundaciones en la vía pública, aunque la peor parte se la han llevado algunos comercios de Calvià. En concreto, un estanco de Santa Ponça ha visto cómo su cubierta se ha caído sobre la acera.

Por otro lado, la playa de Son Matías, también en Calvià, ha visto cómo un barco ha quedado varado en su costa y otro se ha hundido a causa del temporal. En otras zonas como Palmanova y Magaluf, el Consistorio permanece vigilante en las zonas inundables y se han movilizado efectivos de la Policía Local y de Protección Civil. El Ayuntamiento pide evitar los desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones.

A nivel circulatorio, las fuertes lluvias están provocando retenciones kilométricas en la Vía de Cintura de Palma, en el acceso a ésta desde Andratx y en la carretera de Llucmajor. Según la DGT, el atasco de Andratx en la incorporación a la Vía de Cintura es de seis kilómetros, mientras que la retención en la Vía de Cintura entre Son Rapinya y el Estadio Balear es de cuatro kilómetros. Por su parte, la de la carretera de Llucmajor es de alrededor de tres kilómetros.

Las precipitaciones también han provocado la suspensión de numerosas líneas de autobús del TIB. En concreto, los trayectos Palma-Port d’Andratx (101), Palma-Peguera (102) y Esporles-Estellencs (202) han sido cancelados hasta nuevo aviso por precaución.

Sigue la alerta roja

Por el momento, la Dirección General de Emergencias e Interior mantiene activada la alerta roja (índice de gravedad 2, IG-2, del Plan Meteobal) por lluvias y tormentas en Ibiza, Formentera y Mallorca, así como la situación operativa 2 (SO-2) del Plan Inunbal en estas tres islas, debido a la inestabilidad meteorológica que continúa afectando al archipiélago y a la saturación hidrológica.

En la isla de Menorca permanece activada la alerta naranja (IG-1 del Plan Meteobal). También continúa activa la alerta amarilla (IG-0) por fenómenos costeros en Mallorca, Eivissa y Formentera.

Después de una noche en la que las precipitaciones más importantes se han concentrado en el mar, lo que ha evitado que afectaran gravemente a las Pitiusas y Mallorca, tal como se había previsto, esta mañana un episodio de lluvias intensas ha afectado a Ibiza y Formentera y ha provocado desbordamientos de torrentes e inundaciones.

Por este motivo, se han enviado dos mensajes ES-Alert, uno a casa isla, para advertir a la población de la situación y del riesgo existente, y pedirle que extreme las precauciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que se han acumulado 190 litros por metro cuadrado (l/m2) en es Codolar, 155 en Eivissa y 112 en Sant Joan de Labritja durante las últimas 24 horas.

En Formentera se han registrado cantidades similares, con 130 litros acumulados. En Mallorca, el máximo se ha registrado en Ses Salines, con 39 litros, mientras que en Menorca se han acumulado 43 litros.

En cuanto a la previsión, la Aemet indica que las lluvias continuarán a lo largo del día en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. Durante las primeras horas de la tarde todavía pueden producirse precipitaciones intensas en las Pitiusas y Mallorca.

Posteriormente, se prevé una tregua relativa durante la tarde, pero las lluvias volverán a intensificarse durante la noche y la madrugada del martes en todas las islas.