Baleares rebaja el nivel de alerta pero mantiene el aviso de lluvias y tormentas tras 130 incidencias

La dana Adam ha provocado cerca de 130 incidencias entre la noche del sábado y las 6.30 horas de este lunes, una jornada en la que los avisos por lluvias y tormentas continúan activos en Baleares, aunque en nivel naranja y amarillo, y la actividad lectiva ha sido suspendida.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado 16 incidencias entre las 22.00 y las 06.30 horas, que se suman a las 113 registradas entre la noche del sábado y todo el domingo. En concreto, 11 incidentes han ocurrido en Eivissa (seis en Eivissa y tres en Santa Eulària), otros tres en Mallorca y dos en Formentera.

Por tipología, ha habido seis caídas de árboles, cinco inundaciones en edificios y en la vía pública, una carretera cortada, interrupción de servicios básicos, riesgos por derrumbe de edificio y por inundación.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias 112, Eduardo Parga, ha explicado en declaraciones a los medios que la noche ha sido «de mucha incertidumbre» y que, finalmente, el frente previsto ha bordeado Mallorca y ha girado hacia Menorca.

Por ello, el 112 ha subido el nivel de alerta a índice de gravedad 1 (IG1) por lluvias y tormentas en esta última isla y está vigilando la situación en Menorca y en Pitiusas.

«Las alertas de Protección Civil se mantienen», ha remarcado Parga, quien ha pedido no confiarse y seguir las precauciones y recomendaciones.

El Cecopi del Plan Meteobal y del Plan Inunbal se ha vuelto a reunir esta mañana para hacer seguimiento de los fenómenos meteorológicos adversos. Después, el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha trasladado la actualización de datos y consideraciones recogidas en la reunión de punto de situación, a la que se ha incorporado el teniente coronel de la UME, Martínez Puy después de la llegada de contingente a Mallorca.

Según ha señalado la Aemet en sus redes sociales, la precipitación acumulada en las últimas 24 horas ha registrado los 195 litros por metro cuadrado (l/m2) en Formentera-Sant Francesc y 122 en el aeropuerto de Eivissa.

A las 09.00 horas de este lunes, los avisos que continúan activos por parte de Emergencias son la alerta roja (IG2) en Mallorca, Eivissa y Formentera, y la alerta naranja (IG1) en Menorca.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha trasladado a Mallorca y Eivissa para reforzar el dispositivo de respuesta ante la dana y el riesgo de inundaciones.

Clases y servicios suspendidos

Ante la previsión de lluvias y tormentas, el Govern ha suspendido las clases en las islas de Formentera, Eivissa y Mallorca para este lunes, y ha autorizado el teletrabajo para los empleados trabajadores públicos de la administración autonómica.

También se ha suspendido la actividad del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (Sepap), el Servicio de Atención Temprana, valoraciones de dependencia y discapacidad, servicios de atención diurna de salud mental, centros de día de dependencia y el centro ocupacional Sa Riera.

Igualmente, el Consell de Mallorca ha cancelado las actividades en los Centros de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP), en los centros de día que gestiona y el Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID).

En cuanto al Servicio de Salud, se ha suspendido el transporte sanitario programado para consultas y rehabilitación con cita previa hasta las 10.00 horas, así como la vacunación contra la gripe en colegios y residencias.

Cabe recordar que este domingo Protección Civil emitió mensajes ES-Alert en Mallorca, en Eivissa y Formentera por las fuertes lluvias en los que se solicitaba a la población evitar desplazamientos, actividades en el exterior, no acercarse a torrentes, rieras, zonas inundables o sótanos y, en caso de estar en casa, subir a las plantas superiores.