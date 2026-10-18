Suspenden las clases en Mallorca, Ibiza y Formentera por el temporal de la dana Adam

El Govern balear ha anunciado la suspensión de las clases este lunes, 19 de octubre, en Mallorca, Ibiza y Formentera debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la dana Adam. La decisión busca garantizar la seguridad del alumnado, el profesorado y el resto del personal educativo ante el riesgo de inundaciones y las lluvias intensas previstas.

Según ha comunicado el Ejecutivo autonómico a través de sus canales oficiales, la medida se ha adoptado siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias, teniendo en cuenta las alertas meteorológicas activadas en diferentes zonas del archipiélago.

La suspensión de las clases afecta a las distintas etapas educativas, desde Educación Infantil hasta Secundaria, además de la actividad académica de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por precipitaciones y tormentas en buena parte de las islas. En Mallorca, la previsión contempla episodios de lluvia especialmente intensos, con acumulaciones que podrían alcanzar los 90 litros por metro cuadrado en una hora en las zonas más afectadas.

Durante la madrugada de este lunes está previsto que algunas áreas de Mallorca permanezcan bajo aviso rojo por lluvias, mientras que otras zonas de la isla y las Pitiusas estarán bajo aviso naranja. En Menorca, por su parte, se mantiene el aviso amarillo, según la información meteorológica recogida en el anuncio.

El temporal ya ha ocasionado incidencias durante el fin de semana, entre ellas retrasos y cancelaciones en el transporte aéreo, además de la suspensión de algunas actividades al aire libre. Ante esta situación, el Govern ha pedido a las familias y a los miembros de la comunidad educativa que permanezcan atentos a las comunicaciones de los centros educativos y a las actualizaciones difundidas por los organismos oficiales.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones mientras continúe el episodio de inestabilidad meteorológica y evitar los desplazamientos innecesarios en las zonas donde las lluvias puedan provocar inundaciones. La evolución de la dana Adam en Baleares y de los avisos meteorológicos determinará las medidas que puedan adoptarse en las próximas horas.